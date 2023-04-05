Генерал Наев показал ЗРК Avenger, переданный США — видео 5 апреля, 18:07 Сергей Наев рядом с ЗРК Avenger (Фото:Сергій Наєв / Telegram)

Защитники Украины в Северной операционной зоне уже используют переданный США зенитно-ракетный комплекс Avenger (Мститель). Об этом сообщил в Telegram генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ.

Он подчеркнул, что система усилит защиту воздушного пространства в Северной операционной зоне. Экипаж Avenger прошел обучение в Германии.



«Наши парни и техника готовы выполнять задачи по противовоздушному прикрытию важных государственных, гражданских и военных объектов», — сказал Наев.

Видео дня

По словам генерала, Avenger — хорошая и эффективная система, предназначенная для того, чтобы сбивать вражеские крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Самоходные ЗРК ближнего действия Avenger, установленные на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Хамви), предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.

