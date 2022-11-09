Что такое система ASPIDE, которую получила Украина — отвечает военный эксперт 9 ноября, 13:20 ЗКР ASPIDE (Фото:en.wikipedia.org)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ объяснил, что такое система ASPIDE, которую получила Украина.

«Хорошая система. Это сухопутный зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Он может работать по самолетам, вертолетам, сбивать БПЛА. Самое главное, что он может сбивать маневрирующие цели. Это комплекс малой дальности, в отличие от NASAMS, у которого средняя дальность, он может уничтожать объекты на большей высоте. Плюс NASAMS может уничтожать сложные маневрирующие цели, а ASPIDE тоже может уничтожать все объекты, кроме ракет, я думаю. Но БПЛА, самолеты и вертолеты точно», — сказал Левин Радио НВ.

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7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter сообщил о прибытии в Украину систем NASAMS и ASPIDE. В этот же день сообщалось, что украинские военные проходят в Испании курс обучения по использованию ASPIDE.

Комментируя прибытие в Украину этих ЗРК президент Владимир Зеленский заявил, что Украина движется к стопроцентной защите своего неба.

Батарея ЗРК ASPIDE вошла в пакет помощи Украине от Испании вместе с четырьмя системами ПВО Hawk.

