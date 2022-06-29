Погибали от обезвоживания и тоски. Как «Зоопатруль» спасал брошенных животных 29 июня, 14:42 Новости компаний depositphotos

Киевские активисты собственными силами вытаскивали животных, которых хозяева забыли дома во время эвакуации из Киева. Иногда в мотивы этих поступков было трудно поверить.

«Зоопатруль» как объединение людей, которым не безразлична судьба брошенных животных, возник в столице еще в первый месяц полномасштабной войны. В него вошли преимущественно знакомые-киношники, которые увидели, как много животных бросили киевляне во время эвакуации из столицы. СМИ облетели сотни фотографий, где люди вывозили подопечных с собой в переносках, или кто в чем мог — в куртках, портфелях или даже на руках. Однако были и такие, которые сознательно оставили домашних питомцев в закрытых квартирах, объясняя это решение разными причинами. Для освобождения таких животных и начал свою деятельность «Зоопатруль».

Фото: Joker UA

Как и любая волонтерская организация, Зоопатруль с каждым днем рос и увеличивался. Люди приобщались к патрулям, которые ездили по районам на освобождение животных, присоединялись к основной команде — принимали вызовы и работали координаторами. Теперь «Зоопатруль» — это почти сто активистов, которые фандрейзят средства, вывозят пострадавших от войны животных и оказывают им врачебную помощь. Помните спасение кошки Шафы в Бородянке в стиле супергеройских комиксов? Да, за этим стоит «Зоопатруль».

Работа « Зоопатруля» — это ежедневная борьба с миром ужасающих открытий о человеческой сути и эмоциями отчаяния, когда животных не удается спасти





Однако реалии работы активистов далеки от фантастического мира супергероев. Их работа — каждый день спасать животных, обреченных на гибель. Это тяжелый труд — что физически, что эмоционально. Некоторых животных намеренно бросили запертыми дома, других отдали под наблюдение соседям, надеясь, что они будут ответственными. Есть и такие, которых выбросили во двор — умирать. Работа «Зоопатруля» — это ежедневная борьба с миром ужасных открытий о человеческой сущности и эмоциями отчаяния, когда животных не удается спасти. Но эту работу они не могут не делать.

Четыре истории о жестоком обращении с животными

Фото: Joker UA

В «Зоопатруле» считают, что при любых обстоятельствах решение бросить питомца в квартире — это пример жестокого обращения с животными. Их фактически обрекают на медленную смерть от обезвоживания и голода. Однако бывали и четырехлапые, которые погибали от отчаяния и тоски.

1 Оставленная кошка, к которой не пускали активистов «Зоопатруля».

Полтора месяца кошка провела в одиночестве в закрытой квартире. Когда волонтеры обратились к хозяевам с предложением ее освободить, они отказали. Как оказалось впоследствии, они боялись проблем с владелицей квартиры. Для того чтобы добраться до животного, активистам нужно грубой силой открыть дверь, а хозяева не хотели оплачивать установку новых. К сожалению, когда активисты добрались до животного, оно уже было мертвым. «Наверное, умерла от стресса, поскольку волонтеры до того времени уже несколько дней ее кормили», — с грустью объясняет Соня Садовская, пиарщица «Зоопатруля».

2 Убитая пава

Живодеры жестоко избили паву во время гуляний, из-за чего птица умерла. Благодаря подписчикам «Зоопатруль» идентифицировал мужчин. В настоящее время идет судебное расследование по статье «Жестокое обращение с животными», и «Зоопатруль» держит дело на контроле.

Фото: Joker UA

3 Кот, умерший на кровати ребенка

Семья с 14-летним ребенком эвакуировались из Киева и оставили дома кота, попугая и крысу. Они скончались от обезвоживания и голода. Когда соучредитель «Зоопатруля» зашел в дом с брошенными животными, он увидел тело кота, умершего скрученным на кровати ребенка. Эта история стала знаковой, поскольку вдохновила художников на картины и дала толчок созданию «Арт Патруля».

4 Собака, которую хотели изуродовать молотком

Бывший владелец собаки Джесси пытался убить ее молотком. Девочку спасли неравнодушные люди, однако она все еще находится на лечении. У Джесси — многочисленные ушибы, раны головы и туловища. В то же время бывшая хозяйка собаки угрожала ее спасателям физической расправой, из-за чего с ней тоже хотят судиться.

Будет ли наказание?

К сожалению, привлечь к ответственности бросивших животных почти невозможно. Соня Садовская объясняет, что этот поступок сложно идентифицировать как преступление. Однако девушка добавляет, что единицы из покинувших животных действительно сожалели о содеянном и хотели исправиться. «Да, некоторые признавались: у нас был такой стресс, что убегали куда видели, а потому не взяли с собой животное. Однако в большинстве своем люди все же искали оправдания, в которые трудно поверить», — рассказывает пиарщица.

По словам Сони, среди таких оправданий преимущественно звучали утверждения об «отсутствии какой-либо возможности забрать животное с собой» или о наличии «невероятных помех» для этого. «Мы слышали разное: и что животное залезло под кровать так, что его невозможно было достать, и что перед человеком стоял выбор: взять кота или памперсы ребенку. Для меня этот выбор очевиден, поскольку подгузники можно было найти или купить. А кот дома просто погибнет», — добавляет Соня. В опыте Зоопатруля даже есть история, когда мужчина просил активистов зайти в его квартиру, поскольку если животные умрут, то они оставят после себя неприятный запах.

Однако иная ситуация с теми, кто открыто издевался над животными, как в случае с собакой Джесси или павой. Такие дела можно квалифицировать как преступление, а, следовательно, начать в этом отношении судебные процессы. Чтобы преступник получил наказание, должны быть люди, которые до конца будут стремиться к справедливости и заниматься судебными делами. Мы верим, что нам это удастся", — добавляет пиарщица.

Фото: Команда Joker UA вместе с активистами «Зоопатруля»

Для спасения животных активисты «Зоопатруля» в большинстве своем используют небольшие авто. Однако их габаритов недостаточно для комфортной перевозки пострадавших, особенно когда речь идет о раненых в результате военных действий. Поэтому компания Joker UA в рамках благотворительного проекта «Железные Лапки» решила приобрести для активистов бус для удобной транспортировки животных. Благодаря ему волонтеры смогут перевозить сразу нескольких животных или вывозить тяжело раненых из регионов, где прошли боевые действия. Бус облегчит логистику, сэкономит время и ресурсы организации, а значит, поможет спасти как можно больше жизней четырехлапых.

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