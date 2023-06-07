В Новой Каховке все же удалось спасти нескольких животных зоопарка Казкова діброва во время подтопления 7 июня, 12:38 Спасти удалось попугаев, морских свинок, фреток и других животных зоопарка Новой Каховки (Фото:Скриншот видео Сказочная дубрава г. Новая Каховка/Telegram)

Некоторых животных из зоопарка Казкова діброва, затопленный в оккупированной Новой Каховке после подрыва россиянами Каховской ГЭС, удалось спасти. Они были дома у одной из сотрудниц.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook в среду, 7 июня.

Там рассказали, что сотрудники Сказочной дубравы из-за шокового состояния сначала предоставили не совсем точную информацию. Говорили, что все животные, кроме уток и лебедей, погибли.

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«Некоторые животные не были на территории Діброви, а находились дома у Вали. Поэтому они остались живы!» — заявили в зоопарке.

От потопа удалось спасти попугаев, белок-летяг, фреток, шиншилл и морских свинок. В Сказочной дубраве предполагают, что некоторые животные смогли спастись и теперь бродят по городу.

6 июня в новокаховском зоопарке заявили, что в целом из-за теракта россиян на Каховской ГЭС погибли около 300 животных. Они были заблокированы в парке, который был заблокирован оккупантами. Все дороги перекрыли, поэтому эвакуировать их было невозможно.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.