Зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС
Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Как сообщили в штабе ООС, представителям ЕС показали доказательства присутствия российских войск в регионе.
Военные ЕС получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин призвал противников антироссийских санкций приехать на Донбасс, а также посмотреть на Крым после его аннексии Россией.