Зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС Сегодня, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Военные ЕС понаблюдали за учениями Штаб ООС

Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в штабе ООС, представителям ЕС показали доказательства присутствия российских войск в регионе.

Военные ЕС получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин призвал противников антироссийских санкций приехать на Донбасс, а также посмотреть на Крым после его аннексии Россией.