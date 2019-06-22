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Зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС

Сегодня, 12:24
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Зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС - фото

Штаб ООС

Военные ЕС понаблюдали за учениями

Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в штабе ООС, представителям ЕС показали доказательства присутствия российских войск в регионе.

Военные ЕС получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин призвал противников антироссийских санкций приехать на Донбасс, а также посмотреть на Крым после его аннексии Россией.

Теги:   Евросоюз Война на Донбассе ООС

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