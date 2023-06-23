Еще одна Зона отчуждения. Что произойдет, если российские оккупанты все-таки совершат теракт на Запорожской АЭС — инфографика NV 23 июня, 18:10 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия рассматривает сценарий террористического акта на оккупированной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

NV в деталях показывает, какая сейчас ситуация на ЗАЭС и что может случится в случае возможного теракта со стороны россиян.

Запорожская атомная электростанция имеет шесть реакторов. На первом, втором и четвертом россияне разместили военную технику, оружие и боеприпасы. При этом блок № 5 находится в режиме горячей остановки, а блоки с первого по четвертый, а также шестой — в режиме холодной остановки.

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Сам же реактор имеет герметическую оболочку-купол. Он должен частично защитить окружающую среду от выкида опасных веществ. К примеру, такой технологии не было за Чернобыльской АЭС. Высота ректора составляет около 60 метров, а толщина стен 1,2 метров.

Инфографика: NV

Если допустить, что российские оккупанты все-таки совершат теракт на Запорожской АЭС, в результате которого произойдет выброс радиации, то образуется две зоны — в 30 метров и 100 метров. В зону срочной эвакуации сразу попадут: Энергодар, Великая Белозерка, Энергодар, Марганец, Никополь. В целом, в этой зоне, предварительно, заражены будут 146 населенных пунктов, а также около 500 тысяч населения.

В 100-километровую зону попадут Запорожье и Мелитополь. В этом случае в зоне заражения окажутся 736 населенных пунктов и 2,7 миллионов населения.

Инфографика: NV

22 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает теракт на ЗАЭС. РФ якобы все для этого уже подготовила.

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».