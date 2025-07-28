ВАКС заочно арестовал владелицу компаний-поставщиц «золотых яиц» Минобороны

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владелицу двух компаний, поставлявших продукты питания для Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.

По данным Экономической правды, речь идет о Татьяне Глиняной.

Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами САП.

После задержания подозреваемой и доставки ее в орган досудебного расследования, следственный судья будет решать, применять ли к ней избранную меру пресечения.

В САП также напомнили, что в 2022—2023 годах Минобороны обеспечивало армию продуктами путем заключения договоров с частными компаниями на услуги по организации питания. Речь шла о закупке наборов продуктов по специальному каталогу, который содержал более 400 наименований.

По данным следствия, преступная схема заключалась в том, что компании устанавливали завышенные цены на наиболее популярные продукты, а на менее востребованные — заниженные. Это позволило двум снабженческим компаниям незаконно получить из госбюджета более 733 миллионов гривен в период с августа по декабрь 2022 года.

В прокуратуре также отметили, что досудебное расследование продолжается, и сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

2 апреля НАБУ сообщило о разоблачении масштабной схемы хищения государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Фигуранты дела манипулировали ценами на продовольственные наборы, нанося бюджету ущерб на сотни миллионов гривен.

О подозрении сообщено:

бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;

владелице компаний-поставщиков;

двум руководителям этих компаний;

физическому лицу, способствовавшему схеме.

Чиновник Минобороны, который должен был контролировать закупки, «не замечал» ценовых аномалий в контрактах. Его действия способствовали реализации сделки.

После того, как расследование стало публичным, а в медиа появилась информация о закупке яиц по 17 грн за штуку, фигуранты вынуждены были снизить цены на 11 ключевых продуктов. Это позволило предотвратить дальнейшее хищение 788 млн грн бюджетных средств.