Последствия российского террора: глава Львовской ОВА показал видео с места падения ракеты, где погибли пять человек

9 марта, 09:01
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Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Золочевскому району (Фото:Кадр видео Максим Козицкий)

Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Золочевскому району (Фото:Кадр видео Максим Козицкий)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с места падения российской ракеты в Золочевском районе, где погибли пять человек.

Ролик он опубликовал у себя в Telegram.

В результате массированной российской атаки ракета попала в жилую зону в Золочевском районе.

В результате попадания ракеты начался пожар, его уже потушили.

Видео дня

На месте происшествия продолжают разбирать завалы, под ними могут находиться люди.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы, было попадание в объект инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения света. В Святошинском районе горят авто в дворе жилого дома, три человека пострадали.

В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.

Житомир атаковали дронами Shahed. В большинстве домов в городе нет света и воды. Мэр Сергей Сухомлин заявил, что ситуация сложная.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Львовская область Война России против Украины

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