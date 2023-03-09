Последствия российского террора: глава Львовской ОВА показал видео с места падения ракеты, где погибли пять человек 9 марта, 09:01 Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Золочевскому району (Фото:Кадр видео Максим Козицкий)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с места падения российской ракеты в Золочевском районе, где погибли пять человек.

Ролик он опубликовал у себя в Telegram.

В результате массированной российской атаки ракета попала в жилую зону в Золочевском районе.

В результате попадания ракеты начался пожар, его уже потушили.

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На месте происшествия продолжают разбирать завалы, под ними могут находиться люди.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.



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