Последствия российского террора: глава Львовской ОВА показал видео с места падения ракеты, где погибли пять человек
Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Золочевскому району (Фото:Кадр видео Максим Козицкий)
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с места падения российской ракеты в Золочевском районе, где погибли пять человек.
Ролик он опубликовал у себя в Telegram.
В результате массированной российской атаки ракета попала в жилую зону в Золочевском районе.
В результате попадания ракеты начался пожар, его уже потушили.
На месте происшествия продолжают разбирать завалы, под ними могут находиться люди.
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