Хозяева погибли. Собака лежит на обломках дома во Львовской области, разрушенного российской ракетой — фото 9 марта, 13:52 Пес, у которого погибла вся семья (Фото:Суспільне Львів)

Во время массированной атаки РФ в ночь на четверг, 9 марта, одна из ракет оккупантов упала в Золочевском районе Львовской области.

Суспільне Львів опубликовало фото, на котором пес лежит на обломках полностью разрушенного дома.

В момент удара в здании находились люди, они погибли. Собака выжила, но осталась без хозяев.

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Фото: Суспільне Львів

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить. Во время атаки оккупанты применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

По Харькову РФ выпустила 11 ракет.

Одна из ракет упала в жилом секторе Золочевского района Львовской области. Погибли по меньшей мере пять человек — трое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились в своих домах.

На месте падения ракеты начался пожар, его потушили. Спасатели разбирают завалы. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.