Хозяева погибли. Собака лежит на обломках дома во Львовской области, разрушенного российской ракетой — фото

9 марта, 13:52
Поделиться:
Пес, у которого погибла вся семья (Фото:Суспільне Львів)

Пес, у которого погибла вся семья (Фото:Суспільне Львів)

Во время массированной атаки РФ в ночь на четверг, 9 марта, одна из ракет оккупантов упала в Золочевском районе Львовской области.

Суспільне Львів опубликовало фото, на котором пес лежит на обломках полностью разрушенного дома.

В момент удара в здании находились люди, они погибли. Собака выжила, но осталась без хозяев.

Видео дня

Суспільне Львів
Фото: Суспільне Львів

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Читайте также:
Умер пес Крым из Днепра. Семья, в которой он жил, погибла в результате ракетного удара в сентябре

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить. Во время атаки оккупанты применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

Читайте также:
«Жалкая тактика» военных преступников. Последствия ударов России по Киеву, Харькову, Золочеву, Херсону — фоторепортаж

По Харькову РФ выпустила 11 ракет.

Одна из ракет упала в жилом секторе Золочевского района Львовской области. Погибли по меньшей мере пять человек — трое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились в своих домах.

На месте падения ракеты начался пожар, его потушили. Спасатели разбирают завалы. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Львовская область Собака Золочевский район Война России против Украины Золочев

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X