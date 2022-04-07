Мультипредметный тест вместо ВНО: абитуриенты должны зарегистрироваться до 9 апреля
Из-за войны в Украине ВНО заменили мультипредметным тестом (Фото:УЦОКО)
Для прохождения мультипредметного теста вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты должны зарегистрироваться до 9 апреля.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Там пояснили, что зарегистрироваться нужно на сайте УЦОКО.
Для сдачи мультипредметного теста сертификат участников ВНО не требуется, но для коммуникации с участниками (подтверждение желания принять участие в тестировании, выбор ожидаемого города пребывания на время тестирования
Тем, кто уже имеет сертификат, нужно обязательно записать его номер и PIN-код, чтобы использовать их для входа на свою Информационную страницу.
«Если же вы зарегистрировались для прохождения тестирования, однако нет ни сертификата, ни информации о его номере и PIN-коде, не волнуйтесь: вскоре мы сообщим вам, как узнать данные для входа на свою Информационную страницу», — резюмировали там.
В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России украинские выпускники будут сдавать упрощенный аналог ВНО — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.
Оценки за каждый из предметов будут объявлены сразу после сдачи мультипредментного теста. Поступающие на магистратуру в 2022 году будут сдавать магистерский комплексный тест, по определенным специальностям — магистерский тест учебной компетентности, по остальным специальностям — экзамен в учебном заведении.
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