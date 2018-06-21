Тесты - не лотерея. Почему экспертная комиссия голосовала за высокий проходной балл для ВНО по истории Украины

В прошлом году проходной порог по истории был на один балл выше

Почти 15% выпускников школ не сдали ВНО по истории Украины. Порог сдал/не сдал определила накануне экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук, Национальной академии педагогических наук, Украинского и региональных центров оценивания качества образования, учебных заведений и других учреждений и организаций. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Минимальный багаж знаний

26 баллов по истории Украины - такой проходной балл установила экспертная комиссия путем голосования. В то же время рабочая группа, которая готовит рекомендации для экспертной комиссии, рекомендовала определить порог сдал/не сдал на уровне 25 баллов.

В тесте по истории были спорные вопросы относительно президентов Украины

Это позволило бы преодолеть проходной барьер еще почти 4% учащихся.

С выводом рабочей группы согласилась член экспертной комиссии, директор Роменской специализированной общеобразовательной школы Валентина Судьина. По ее словам, в тесте по истории были достаточно спорные вопросы. В частности, в отношении исторических фигур и президентов Украины, поэтому 25 баллов в качестве проходного барьера - достаточно.

"При определении минимального порога сдал/не сдал, мы определяем тех, кто изучал историю и должен получить в аттестате соответствующий балл. 4 балла соответствует минимальному багажу знаний. Есть дети, которые должны были стать между выбором - математика или история. Это два базовых предмета, из которых некоторые ученики имеют минимальный багаж знаний на бал 4", - рассказала Судьина.

Знания - не лотерея

Порог в 25 баллов можно было преодолеть, даже если угадывать ответы. Такого мнения представитель Общественного совета при Министерстве образования и науки Украины Никита Андреев.

Каждый седьмой участник оценивания не сдал украинский язык

Он напомнил - в прошлом году проходной порог был на один балл выше.

"Мы работаем в рамках УЦОКО, а не в национальной лотерее Украины, поэтому допускать людей, которые могли просто так проставить ответы и пройти, это совершенно неправильно. Мы говорим о доступе к высшему образованию, о государственных местах, которые будут предоставляться за счет налогоплательщиков. Мы потом будем говорить о людях, которые получают дипломы, которые затем будут выполнять важные государственные функции. Поэтому предложение ниже 29 принять нельзя в любом случае", - подчеркнул Андреев.

За высший проходной балл выступила и представитель студенчества - президент Украинской ассоциации студентов Лидия Фесенко. История - это предмет по выбору, поэтому проходной балл выше - оправдан, считает она. Впрочем, результатом голосования экспертной комиссии стало компромиссное решение, подытожил глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

"Принимается решение, что пороговый балл по истории Украины 2018 составляет 26 тестовых баллов, причем его успешно преодолевают 85,81% учеников", - отметил Карандий.

Спорные тесты

Результаты ВНО по истории в этом году близки к показателям прошлых лет, рассказал эксперт по реформе образования Владимир Бахрушин. Почти 15% тех, кто не сдал ВНО по истории - это не критично, считает он.

13% учеников не сдали ВНО по английскому, а по математике - 19% от всех желающих

При формировании задач для предметов ВНО применяют разные подходы. Задания по математике, в частности, требовали понимания, а задания по истории больше ориентировались на запоминание. И в этом, по мнению эксперта, просматривается общая специфика ВНО по истории.

На заседании также установили пороговые баллы сдал/не сдал по географии, физике и химии. 26 - по географии, 12 - по физике, 15 - по химии. На прошлой неделе для математики установили порог 10 баллов, для украинского языка - 23 для иностранных языков - 19, для биологии - 22.

Всего 47 тыс. учеников не сдали тест по украинскому языку. Это каждый седьмой нынешний участник оценивания. Математика не осилили почти 19%, английский - 13%. Абитуриенты могут подать апелляцию, если они не согласны с результатами.

Напомним, что за весь период внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 Украинским центром оценивания качества образования зарегистрировано 79 случаев подачи апелляционных жалоб на процедуру проведения тестирования.