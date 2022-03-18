Z — больная фантазия пожилых людей, которые смотрели фильм о Зорро — Андрей Федорив 18 марта, 13:52 Цей матеріал також доступний українською Российская техника с символом «Z» участвует в войне РФ против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Буква Z — это символ, который рашисты выбрали случайно, как и Гитлер в свое время солярный знак из индуизма, рассказал в эфире Радио НВ маркетолог Андрей Федорив.



«С одной стороны мне смешно, что страна, говорящая о „русском мире“, использует латиницу, потому что это часть западного мира, с которым они воюют. Думаю, это больная фантазия кого-то из пожилых людей, работающих там, которые в детстве смотрели фильм о Зорро», — комментирует Федорив.



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По словам маркетолога, аудитория, к которой апеллирует власть России, с помощью этой Z — это аудитория, лишенная критического мышления. Они принимают то, что им показывают, без вопросов. Цель — объединение большой аудитории вокруг чего-либо.



Наибольшей стратегической целью России являются выборы 2024 года, которые Путин не должен проиграть. Война объединяет людей вокруг общего лидера. Этим правительство РФ и занимается.



«Я вообще не исключаю, что они будут использовать „за родину, за Путина“. Им нужна точка, графический символ, вокруг чего это объединение будет проходить», — отметил маркетолог.



Если читать инструкцию о пропаганде во время войны, то одним из критических пунктов является то, что нужно показывать, что войну поддерживает народ и интеллигенция. Именно поэтому букву Z лепят на машины, в этот символ строят балерин и его цепляют на одежду, — считает Федорив.



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