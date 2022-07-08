Пребывание защитников Украины на Змеином сейчас не имеет смысла — ОК Юг

8 июля, 16:10
Украинский флаг на острове Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Украинский флаг на острове Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

В физическом пребывании украинских военных на острове Змеиный сейчас нет смысла, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 8 июля.

«Наши подразделения высадились, проверили, убедили всех, что украинская земля будет под украинским флагом. Дальнейшее пребывание там сейчас не имеет смысла. Мы все понимаем, что возможны и воздушные, и ракетные атаки, это довольно опасно. Далее на усмотрение военного командования будет приниматься решение об использовании этой территории», — объяснила она.

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Гуменюк подчеркнула, что главное достижение — то, что врага выгнали с острова и вернули территорию под украинскую юрисдикцию, и защитники Украины не позволят российским оккупантам размещать свои системы на Змеином.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

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30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов говорил, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

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По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Змеиный – вторая по тупости операция ВС РФ – Яковина

https://www.youtube.com/embed/OISey6X6fzQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черное море Наталья Гуменюк Война России против Украины Остров Змеиный

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