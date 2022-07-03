Под прикрытием истребителя. Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный — ОК Юг

3 июля, 12:42
Спутниковый снимок острова Змеиный за 29 июня (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Спутниковый снимок острова Змеиный за 29 июня (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

РФ нанесла два удара бомбардировщиками Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 по освобожденному от оккупантов острову Змеиный.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг в воскресенье, 3 июля.

Там рассказали, что вскоре из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области снова выпустили ракету Х-31, попавшую в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

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В результате атаки значительных разрушений не было, погибших и пострадавших нет.

После побега российских оккупантов из Змеиного российские Су-30 вечером в пятницу, 1 июля, дважды нанесли авиаудара фосфорными бомбами по острову.

Утром 2 июля в ОК Юг заявили, что украинские военные продолжают зачистку острова Змеиный от техники, оставленной там после бегства россиян. Уничтожены РСЗО Град, ЗРК Панцирь-С и другое вооружение РФ.

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30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Офисе президента Украины опровергли это заявление россиян и подчеркнули, что оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ. В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет. В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

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По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Война России против Украины Остров Змеиный

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