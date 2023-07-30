Россияне третий раз за месяц сбросили авиабомбы на остров Змеиный — ОК Юг 30 июля, 09:21 Россияне трижды за месяц атаковали Змеиный (Фото:Генштаб ВСУ)

В ночь на воскресенье, 30 июля, российские оккупанты в третий раз за июль атаковали остров Змеиный в Черном море с помощью тактической авиации.

Об этом информирует полковник Оперативного командования Юг ВСУ Владислав Назаров.



Он сообщил, что российские самолеты сбросили в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.

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Предыдущий раз россияне атаковали Змеиный 13 июля, сбросив на остров фугасную авиабомбу.

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.