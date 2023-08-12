«Следующий будет в украинском Крыму». Пограничники отчитались о восстановлении пограничного знака на острове Змеиный — видео 12 августа, 23:09 Государственная пограничная служба Украины вместе с ГУР посетили остров Змеиный и восстановили там пограничный знак (Фото:скриншот из видео DPSUkr/Telegram)

Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео, на котором украинские пограничники совместно с представителями ГУР прибыли на остров Змеиный и восстановили пограничный знак.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ на официальном Telegram-канале.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что предыдущий знак, который здесь стоял до полномасштабного вторжения, «был нагло уничтожен российскими оккупантами».

Видео дня

Руководитель пограничной службы Украины отметил, что следующий пограничный знак будет установлен «в украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины».

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и покинули остров.

В министерстве обороны РФ тогда бегство своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

В июле текущего года войска РФ трижды сбросили авиабомбы на остров Змеиный. Это произошло после выхода РФ из зернового соглашения.

