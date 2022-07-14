«Борются с остатками своей техники». Оккупанты вновь нанесли авиаудар по Змеиному — Генштаб 14 июля, 17:15 Украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Оккупанты в четверг, 14 июля, вновь нанесли авиационные удары по острову Змеиный, сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Враг какой-то упорный. Он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов оперативный дежурный мне донес информацию, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный», — сказал Громов во время брифинга.

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Он подчеркнул, что ВСУ продолжают контролировать остров Змеиный, а в будущем будут контролировать всю акваторию Черного моря

«Они борются с остатками своей военной техники», — объяснил Громов российские авиаудары.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

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