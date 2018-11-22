Злоумышленнику, насиловавшему своих дочерей и снимавшему с ними порно, избрали меру пресечения

В Киеве Святошинский районный суд взял под арест на два месяца злоумышленника, который насиловал несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порно.
Об этом сообщает ТСН.
Суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен.
Так называемого крестного отца девушек также взяли под стражу на два места с возможностью внесения залога.
Напомним, 45-летний житель Киевской области насиловал своих двух дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал. Мужчина также продавал девушек как проституток. Сам подозреваемый отрицает обвинения.
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