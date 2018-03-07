Злоумышленники взорвали возле метро Лесная две гранаты и скрылись в сторону Броваров - Фоторепортаж

Возле метро Лесная в Киеве вечером во вторник, 6 марта, произошел конфликт. Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате взрыва двух гранат полностью сгорел автомобиль марки Toyota и пострадал один человек.

Полиция объявила по Киевской области и городу Киеву план-перехват и перекрыла также трассу в сторону Броваров.

Детали происшествия выясняются.

Напомним, вечером во вторник, 6 марта, неизвестный человек позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал города Одесса заминирован.