Злоумышленники взорвали возле метро Лесная две гранаты и скрылись в сторону Броваров - Фоторепортаж

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Последствия инцидента

Последствия инцидента

Возле метро Лесная в Киеве вечером во вторник, 6 марта, произошел конфликт. Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате взрыва двух гранат полностью сгорел автомобиль марки Toyota и пострадал один человек.   

Полиция объявила по Киевской области и городу Киеву план-перехват и перекрыла также трассу в сторону Броваров.

Детали происшествия выясняются.

Напомним, вечером во вторник, 6 марта, неизвестный человек позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал города Одесса заминирован.

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