Телефонные мошенники выманивали деньги у родственников пропавших украинских военных — МВД

1 июля, 08:41
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Мошенники выманивали деньги у родственников пропавших украинских военных (Фото:t.me/mvs_ukraine)

Мошенники выманивали деньги у родственников пропавших украинских военных (Фото:t.me/mvs_ukraine)

Злоумышленники звонили родственникам пропавших военных ВСУ и предлагали «вернуть» бойцов из плена за денежное вознаграждение, им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает МВД в Telegram.

В ведомстве рассказали, что трое подозреваемых представлялись российскими военными, боевиками Вагнера или других вооруженных формирований, не имея к этому никакого отношения.

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«Организатор и соорганизатор группы находятся в местах лишения свободы. Третий участник — под круглосуточным домашним арестом», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, от их действий пострадали жители разных регионов Украины на сумму более 135 тыс. грн.

Полицейские Маневиччини совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Волынской области и СБУ провели санкционированные обыски и изъяли вещественные доказательства. У одного из фигурантов изъяли патроны и запал к гранате.

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Сокамерникам колонии сообщили о подозрении по факту мошенничества. Действия сообщника также квалифицированы по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) МВД Украины Война России против Украины

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