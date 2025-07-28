Взлет МиГ-31К: в Украине второй раз за утро объявляли масштабную воздушную тревогу

Люди в метро Киева во время российской атаки, 9 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве и всех областях Украины утром в понедельник, 28 июля, во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

09:15. Отбой угрозы по МиГ-31К.

08:54. Зафиксирован пуск ракет и движение целей на Житомир и Хмельницкую область, сообщили ВС ВСУ.

08:48. Воздушные силы ВСУ снова сообщили о взлете МиГ-31К и ракетной опасности для всей страны.

08:23. Отбой угрозы.

08:12. Суспільне сообщило о взрывах в Хмельницкой области.

Обновлено в 08:05. Воздушные силы ВСУ пишут о скоростной цели в Киевской области курсом на Хмельницкую область.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет Кинжал. Впоследствии военные сообщили о скоростных целях на Киев и Житомир.

В ночь на 28 июля войска страны-агрессора России атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве, Хмельницкой, Кировоградской и других областях раздавались взрывы.

В столичном Дарницком районе известно о как минимум пяти пострадавших, сообщала полиция.