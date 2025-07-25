Взлет МиГ-31К. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 14:05. Отбой воздушной тревоги.

МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет Кинжал.

В ночь на 25 июля российская армия традиционно атаковала Украину шахедами и ракетами, в нескольких областях Украины сообщалось об активности вражеской авиации и ракетных угроз с северо-востока.

По данным Воздушных сил, российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 61 шахедом и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 54 дрона.