Зимой украинская армия будет иметь преимущество над россиянами — аналитик CIT 6 сентября, 16:08 Аналитик CIT Кирилл Михайлов считает, что зимой у украинской армии будет преимущество, благодаря лучшему снабжению (иллюстративное фото) (Фото:Міністерство оборони України via Facebook)

Аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что зимой украинская армия будет иметь преимущество над российской.

Михайлов в интервью Радио НВ сказал, что, судя по опубликованным украинской стороной перехватам, ситуация «c так называемыми добровольцами, новобранцами» хуже, чем с кадровыми российскими контрактниками, — у них нет никакого оборудования и экипировки для зимнего периода.

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«И я не думаю, что российская армия способна как-то оперативно решить этот вопрос. Понятно, что некоторую помощь можно ожидать от российских волонтеров, но мы же понимаем, что российское волонтерское движение, я имею в виду провоенное, гораздо меньше по масштабам, чем украинское, и ни в коем случае не способно обеспечить собственную армию», — добавил аналитик CIT.

Он отметил, что зимой есть проблемы с организацией любых наступательных и вообще любых боевых действий, «но в такой ситуации украинская армия, которая сейчас получает помощь с зимним оборудованием, с зимней экипировкой, как от западных партнеров, так и от гражданского общества она будет иметь в этом вопросе определенное преимущество над россиянами».

В украинской разведке считают, что решающим периодом в войне России против Украины станет осень из-за изменения погодных условий, однако боевые действия, вероятно, продолжатся и зимой.

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