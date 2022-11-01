Российских оккупантов ждет жестокая зима в Украине: многие замерзнут и умрут от болезней — The Sun

1 ноября, 12:59
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Российских оккупантов в Украине ждет жестокая зима (Фото:Генштаб)

Российских оккупантов в Украине ждет жестокая зима (Фото:Генштаб)

Российская армия находится на пути к самому мрачному этапу войны на Украине, поскольку плохо экипированные солдаты столкнутся с суровой реальностью зимы в окопах, пишет британский таблоид The Sun.

В материале говорится, что российские оккупанты могут столкнуться с убийственными условиями, похожими на те, в которых советская армия оказались во время провального вторжения в Финляндию в 1939 году или неудачного нападения нацистов на Россию в 1941 году.

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Зимой в Украине температура может опускаться до -31°C, в среднем температура составляет около -8°C. Кроме того, за один день может выпасть до полуметра снега.

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И даже если зима будет намного мягче, она все равно будет «жестоко мрачной» для плохо экипированных, недостаточно обученных и необеспеченных россиян.

«Когда холодно, вы не только медленнее двигаетесь, вы медленнее думаете, и вероятность того, что подразделения сломаются и побегут, возрастает», — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

И хотя украинцам также придется воевать в таких условиях, они лучше экипированы и более мотивированы.

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Главный вопрос. Что ждет Украину этой зимой

Ходжес считает, что РФ знает, что ждет их солдат в Украине зимой, однако российское командование просто хочет обменять «тела на время» и проверить на прочность решимость Запада в их поддержке украинцев, и затянуть войну.

Офицер британской армии в отставке полковник Ричард Кемп также согласился с тем, российские войска могут оказаться в кризисе, но отмечает, что в таких погодных условиях сложно обеим сторонам.

Скоро в Украине наступит период с проливными дождями, которые имеет название «распутица», а после этого температура начнет падать.

Ходжес был уверен, что изменение условий пойдет на пользу украинцам, поскольку они «гораздо лучше подготовлены» и, если они продолжат оказывать давление, то россияне «посыпятся».

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«Российские призывники прибудут на фронт плохо экипированными, без надлежащей зимней одежды — и будут сидеть там в окопах, наполненных водой. Это будет ужасно. Одно дело сражаться зимой, когда ты побеждаешь, но если ты уже проигрываешь, это будет иметь ужасный психологический эффект, особенно когда ты замерз, несчастен и тебя обстреливают артиллерией и ракетами», — сказал он.

По словам генерала, «мало что может быть хуже, чем сидеть в холодных и влажных условиях, когда ваши ботинки насквозь промокли».

Он также пояснил, что одной из самых больших проблем для россиян является не только сам холод, но и угроза болезней. Многие фотографии российских лагерей, которые он видел, показывают, что они были полностью дезорганизованы — грязные и выглядели как «утро после рок-концерта».

Ковид и другие вирусы могут найти благодатную почву для неаккуратных и ослабленных российских войск, которые прячутся в своих окопах и блиндажах.

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«На холоде ваше тело просто слабеет, оно не может бороться», — подчеркнул Ходжес.

По его словам, «война — это испытание воли».

«Откуда исходит воля. Вы верите в то, что делаете? Ваша цель? Доверяете ли вы окружающим вас людям и вашим лидерам? Верите ли вы, что штаб делает все возможное, чтобы поддержать вас и сохранить вам жизнь? И для россиян ответом на многие из этих вопросов было бы решительное «нет», — сказал генерал.

Полковник Кемп также пояснил, что боевой дух станет ключевым фактором в боевых действиях зимой в Украине.

«Многие из этих россиян не понимают, почему они воюют, и они не хотят воевать — их только что отправили на передовую, пока украинцы борются за свои дома и семьи», — сказал он.

Кемп подчеркнул, что для украинцев это «не будет легкой прогулкой», но им поможет высокий моральный дух.

https://www.youtube.com/watch?v=ftAf6-6C0V8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Российские военные Украина Зима Война России против Украины

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