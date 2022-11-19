«Зимой будет жарко». Оккупанты будут продолжать попытки наступления даже после двух месяцев поражений России — военный историк 19 ноября, 14:00 Эксклюзив НВ Украинские военные в Донецкой области (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Зимой на фронте будет жарко, считает военный историк Роман Пономаренко. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Обе стороны зимой будут проводить наступательные операции разных масштабов. Для россиян это тоже принципиальный вопрос после двух месяцев поражений, после того, как их отодвинули и отвергли, после того, как они провели "частичную", как они говорят, мобилизацию, набрали до 300 тысяч человек по меньшей мере. Они наполняют сейчас свои войска своим ресурсом и, разумеется, они этот человеческий ресурс будут бросать в наступления. А ведь у россиян есть такой стереотип, что зима — это их генерал Мороз, который им всегда помогает, и «русские зимы на боятся», как они говорят», — отметил Пономаренко.

Видео дня

ВСУ зимой тоже будут проводить наступательные операции, ведь, по мнению эксперта, у Украины есть для этого все ресурсы и неплохая оснастка.

«Когда земля будет твердая, то можно очень хорошие, масштабные маневренные операции проводить, брать в окружение российские опорные пункты и продолжать освобождать наши земли. Поэтому лично я считаю, что зимой будет жарко», – рассказал Пономаренко.