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Зимний паводок. Спасатели предупредили об угрозе наводнений и лавин в Украине

Сегодня, 10:26
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Фото dsns.gov.ua

Угроза паводка затрагивает прежде всего западные регионы Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об угрозе повышения уровней воды на реках Украины. Об этом говорится в официальном сообщении службы, опубликованном на ее сайте.

В ГСЧС объясняют, что такая ситуация возможна из-за ожидаемых осадков и снеготаяния, спрогнозированных Укргидрометцентром.

В частности, следует ожидать таких подъемов уровней воды (относительно уровней на 8:00 21 декабря):

  • 23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,2-1,2 м;
  • 23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти - на 0,1-0,6 м.

Местами на реках возможен также ледоход с формированием заторов льда и с резкими колебаниями уровней воды.

Кроме того, ГСЧС предупреждает и о лавинной опасности в Карпатах.

По данным Укргидрометцентра, в связи с метелями и снегопадом, 23-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность снежных лавин (3 уровень).

Теги:   Карпаты Снежная лавина Львовская область Закарпатская область Ивано-Франковская область ГСЧС Реки Наводнение

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