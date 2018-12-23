Зимний паводок. Спасатели предупредили об угрозе наводнений и лавин в Украине Сегодня, 10:26 71 Цей матеріал також доступний українською Фото dsns.gov.ua Угроза паводка затрагивает прежде всего западные регионы Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об угрозе повышения уровней воды на реках Украины. Об этом говорится в официальном сообщении службы, опубликованном на ее сайте.

В ГСЧС объясняют, что такая ситуация возможна из-за ожидаемых осадков и снеготаяния, спрогнозированных Укргидрометцентром.

В частности, следует ожидать таких подъемов уровней воды (относительно уровней на 8:00 21 декабря):

23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,2-1,2 м;

23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти - на 0,1-0,6 м.

Местами на реках возможен также ледоход с формированием заторов льда и с резкими колебаниями уровней воды.

Кроме того, ГСЧС предупреждает и о лавинной опасности в Карпатах.

По данным Укргидрометцентра, в связи с метелями и снегопадом, 23-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность снежных лавин (3 уровень).