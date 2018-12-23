Зимний паводок. Спасатели предупредили об угрозе наводнений и лавин в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об угрозе повышения уровней воды на реках Украины. Об этом говорится в официальном сообщении службы, опубликованном на ее сайте.
В ГСЧС объясняют, что такая ситуация возможна из-за ожидаемых осадков и снеготаяния, спрогнозированных Укргидрометцентром.
В частности, следует ожидать таких подъемов уровней воды (относительно уровней на 8:00 21 декабря):
- 23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,2-1,2 м;
- 23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти - на 0,1-0,6 м.
Местами на реках возможен также ледоход с формированием заторов льда и с резкими колебаниями уровней воды.
Кроме того, ГСЧС предупреждает и о лавинной опасности в Карпатах.
По данным Укргидрометцентра, в связи с метелями и снегопадом, 23-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность снежных лавин (3 уровень).