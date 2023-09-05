1400 ньютонов на разрыв. Каким требованиям должны были отвечать куртки для военных, которые рассорили Минобороны и журналистов — Николов 5 сентября, 10:37 Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов (Фото:Юрий Николов / facebook)

Хотя скандальные «турецкие куртки» для ВСУ действительно покупались по исключительным условиям, их качество формально не соответствует требованиям Министерства обороны по качеству одежды, утверждает Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші.

В интервью Radio NV Юрий Николов напомнил, что украинские государственные стандарты относительно зимних военных курток обычно содержат жесткие требования. «Они предусматривают, чтобы ткань, из которой она делается, имела такой параметр: 1400 ньютонов на разрыв должна выдерживать. Условно, если куртку потянуть с усилием 1400 ньютонов, она должна это выдержать. Это хорошая такая нагрузка. То есть можно курткой зацепиться, не знаю, за автомат или за орудие, и она должна выдержать такой резкий рывок», — пояснил Николов.

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В то же время, по его словам, «в контракте от турецкого поставщика требовалось, чтобы ткань имела на разрыв лишь 450 ньютонов, то есть втрое меньше». «То есть сама ткань должна разрываться втрое меньшим усилием. То есть за дверь зацепился — и все, привет. И вот представьте, как этим воинам воевать. А дальше то, что мы увидели, там вообще оказалось, что не требовалось от турецких курток ни одного цифрового показателя по теплопроводности, насколько должна быть теплая куртка, — отметил Николов. — Вот просто ни одной цифры нет. Хотя в украинских стандартах — там эти колонки, все выписано просто ужас как».

В то же время он утверждает, что именно под эти куртки «Алексей Резников лично изменил требования Министерства обороны относительно качества одежды, которая должна приниматься». «Именно тогда Резников разрешил принимать турецкие куртки без лабораторной проверки качества, — подчеркнул журналист-расследователь, — И поэтому Резников говорит: так она и не должна была греть, она хорошая какая-то, видимо. А завхозы и не должны были проверять, хорошая эта куртка или нет, потому что нормативку Резников лично под это и подготовил, чтобы никто не проверял».

Дискуссии относительно таких утверждений продолжаются в Украине уже некоторое время. Так, 3 сентября известный украинский волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) в своем посте подробно разобрал претензии расследователей к Минобороны и напомнил, что закупки турецких курток «происходили не по техническим условиям МО (там ТУ на 60 страницах), а по „эрзац-эталонам“ с минимальным техописанием». «Что понятно, потому что по техническим условиям найти в мире куртку, которая бы соответствовала 60 страницам ТУ, вообще невозможно», — отметил он.

Александр Соколовский, руководитель компании Текстиль-контакт, которая шила ветровлагозащитные зимние куртки [КВВЗ] для ВСУ именно по украинским ТУ, пояснил в своем посте от 29 августа: «Сравнивать КВВЗ, пошитые украинскими поставщиками по утвержденным МОУ ТУ с тем, что из-за острой нехватки напрямую закупалось в прошлом году у турок, просто невозможно. Это абсолютно разные изделия. Турки поставляли по согласованным „образцам-эталонам“ с минимальным техописанием в несколько строк (или страниц, я не знаю). […] Не только по качеству, но и по ценам сравнение в любом случае будет некорректным. Ведь к 86$ закупки турецкой куртки надо добавить сначала 12% пошлины, а потом 20% НДС, которые никто не отменял. Поэтому получается еще +35% к цене изделия. Но при этом все мы понимаем, что в прошлом году мощностей украинских швейников не хватало (потому что капец как долго утверждалось бюджетное финансирование и финальные потребности зимой в итоге озвучили в августе-сентябре), а поставщики турецких/китайских курток воспользовались этим и неслабо заработали».

Скандал вокруг курток разразился с новой силой после того, как 11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. Как утверждало издание, «по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из „камуфляжных“ в „зимние воздухозащитные“ и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку».

25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки. «На сегодня нет ни одного контракта, когда бы мы превратили летние куртки в зимние. Это невозможно. Потому что командование сил логистики не приняли бы их у нас», — подчеркнул Резников. Резников также предложил, что если эти утверждения действительно окажутся ложью, то нардеп Анастасия Радина сдаст мандат, а расследователь УП Михаил Ткач — уйдет из издания и на три года прекратит заниматься журналистикой.

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец впоследствии сообщил, что предварительная проверка в деле с турецкими куртками для ВСУ показала, что они были зимними, а не летними.

