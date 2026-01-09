Во Львове продлили зимние каникулы для школьников из-за непогоды

9 января, 12:13
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Львовским школам рекомендовано не возобновлять обучение до 14 января включительно (Фото: vecstock/freepik)

Львовским школам рекомендовано не возобновлять обучение до 14 января включительно (Фото: vecstock/freepik)

Во Львове на три дня продлевают зимние каникулы для школьников из-за морозов и сложных погодных условий.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в пятницу, 9 января.

Школам рекомендовано не возобновлять обучение еще три дня — с 12 по 14 января включительно.

При этом детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Внешкольное образование и художественные школы будут функционировать без изменений.

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Садовый уточнил, что дистанционное обучение в этот период не вводится.

Городской голова объяснил, что решение о продлении каникул приняли, учитывая безопасность детей, сложную дорогу к школам и нагрузку на город.

«Учебный материал школы наверстают после завершения каникул — в удобном формате», — подчеркнул он.

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8 января президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сказал, что в разных областях Украины серьезно ухудшилась погода, начались проблемы с сетями, аварии и пробки на дорогах — фактически чрезвычайный режим для всех служб.

Он сообщил, что правительство подготовит решение, чтобы некритические учреждения, в частности, офисы, могли перейти в дистанционный формат.

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В тот же день Кабинет министров поручил Министерству образования вместе с областными администрациями обеспечить переход детских садов, школ и университетов на дистанционное обучение как минимум до 19 января 2026 года.

По прогнозу синоптиков, в конце недели в Украине ожидается значительное похолодание. По всей территории страны ожидаются сложные погодные условия с выпадением значительных, местами сильных осадков в виде дождя и снега, неравномерным распределением температуры воздуха и скачками атмосферного давления.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Львов Погода Каникулы Школа Школьники

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