«Развитие боевых событий». Вряд ли ВСУ остановит зима или такая мощная преграда, как Днепр — Гуменюк о левобережье Херсонской области 15 ноября, 14:33 Эксклюзив НВ Украинская РОСВ в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио НВ рассказала, что происходит на левобережье Херсонской области, куда перебрались оккупанты после того, как ВСУ их вытеснили из Херсона.

«На левом берегу Херсона происходит развитие военных событий в рамках операции, которые требуют информационной тишины. <…> Надо понимать, что сообщения в таких случаях могут быть только от официальных источников. <...> Есть определенный уровень эйфории, когда люди, вдохновленные предыдущими успехами, пытаются увидеть очень много позитива вокруг себя. Но мы реалисты и видим происходящее на самом деле, принимаем непосредственное участие в этих событиях. И когда это будет целесообразно, тогда и сообщим результат», — отметила Гуменюк.

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Украинские военные продолжают работу, в том числе контрбатарейное противостояние, объяснила она:

«Днепр — это достаточно мощная преграда и сейчас выполняет роль линии разграничения между силами обороны и противником. Это довольно существенная преграда, учитывая, что враг, по классике войны, подорвал мосты и таким образом обезопасил себя от продвижения [украинских] войск. Но у нашей стратегии есть решение этого вопроса. Пока целесообразнее держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу, и туда достает наша артиллерия».

Пути подтягивания резервов армии РФ, по словам Гуменюк, ВСУ уже берут под огневой контроль.

«Они пытаются обустроить несколько рубежей обороны, осознавая, что наше движение вперед достаточно убедительно и вряд ли нас остановит такая мощная преграда, как Днепр. Развитие событий по календарю все же предполагает зимнюю погоду и установку определенных температурных режимов, которые могут быть благоприятными для того, чтобы действия наших сил были более эффективными», — сообщила Гуменюк.

Представитель ОК Юг уточнила, что зима не остановит действия украинских военных:

«Вряд ли нас остановят или „заморозят“ температурные показатели. Это, скорее, дополнительные условия, которые, в принципе, уже учтены в перспективе развития боевых событий».