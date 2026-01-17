Антициклон, пришедший из Сибири. Когда наконец-то будет тепло и почему зима в этом году такая холодная — разбор ВВС 17 января, 09:33 Женщина и ребенок лепят снеговика на смотровой площадке в парке Крещатик (Фото: Getty Images)

Зима в этом году оказалась не на стороне Украины. Российским обстрелам энергетики помогают сильные и затяжные морозы, которые выстуживают дома и пробирают до костей на улице. Когда же ждать потепления и почему эта зима такая холодная?

За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5−7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко.

За такими попередніми прогнозами, низькі температури переважатимуть в Україні до кінця січня.

Найхолодніше, очевидно, на півночі України. У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях вночі температура може опускатися до 17−22 градусів морозу, а місцями й до 22−24.

Удень погода також буде холодна й морозна — температура повітря коливатиметься в межах 4−9 градусів морозу, а у північних областях — 9−14.

«Треба враховувати, що цей морозний період вже тривалий, і будинки, навіть при наявності опалення, вихолоджуються сильніше», — пояснює метеорологиня.

Температура у південних регіонах, а також на Закарпатті, традиційно буде теплішою.

Оскільки погоду в Україні зараз визначає антициклон зі Сходу, сильних опадів не варто очікувати, але сніг, звичайно, може випадати.

Він може притрушувати ожеледицю, яка сильна зараз в Україні, і сприяти травматизму чи ДТП.

«Тому треба бути особливо уважними й автомобілістам, й пішоходам в таку погоду й сповільнювати свої рухи максимально», — каже Діденко.

Можливі також й крижані дощі. Це трапляється, коли на зміну холодній повітряній масі приходить тепле повітря з півдня, температура трохи підвищується, й сніг може переходити у мокрий сніг, а потім навіть і в крижаний дощ.

Звідки ці морози

Холодну погоду в Україну приніс антициклон з Сибіру, пояснює синоптикиня.

Антициклон має високий атмосферний тиск, через що блокує надходження тепліших повітряних атлантичних мас.

Вони підходять до Польщі, до західної частини України, де температура повітря трохи вища, наприклад, на Львівщині, на Івано-Франківщині, на Закарпатті. А далі антициклон блокує ці теплі повітряні маси, і тому мороз триватиме ще досить довго.

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Центр цього антициклону розташований над Сибіром, це таке стабільне атмосферне утворення, а його відроги масштабно поширюються. Україна лежить трохи на його периферії, але потрапляє в сферу його впливу.

«Така погода для наших широт, для помірного континентального клімату, це класика», — каже Діденко.

Короткий період зниження температури — характерний для середини зими. Навіть у тепліші попередні роки все одно спрацьовувала ця логіка.

Цього року погода значно холодніше ніж зазвичай. Але це сталося через переміщення холодної маси повітря арктичного походження і її утримання антициклоном над Україною.

Антициклон як раз характеризується тим, що існує тривалий час над певною територією — може тиждень, а може два.

Циклони — це, навпаки, активні утворення, які можуть минути за добу.

«Налетів, наробив дощу чи снігопадів, хуртовин, і пішов».

А як же глобальне потепління

Теорія глобального потепління грунтується на наукових спостереженнях кількох десятків останніх років.

Але для того, щоб вживати слово глобальне, треба мати результати спостережень, напевно, сотні років, каже Діденко. Адже всі глобальні зміни на Землі - це дуже великий історичний період.

Зараз ми переживаємо досить тривалий період загального підвищення середньої температури повітря на Землі. І протягом кількох років вона була вищою за норму.

Але навіть при цьому короткочасні похолодання можливі. Навіть ця зима загалом може виявитися не найхолоднішою.

Зараз у нас середина зими, попереду ще половина.

«Можливо, лютий дасть нам таку високу температуру повітря, яка знівелює ось це похолодання, і коли ми будемо говорити про річну температуру повітря, вона виявиться близькою до норми», — пояснює Діденко.

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Найкращий спосіб зігрітися

«Коли холодно на вулиці, холодно всередині - один з моїх найкращих способів зігрітися — два моїх коти», — каже Наталка Діденко.

Після останніх обстрілів у її квартирі в Києві, як і в багатьох районах столиці, світла не має по 20−22 години, тож про електроприлади не йдеться.

Синоптикиня радить вдягати кілька шарів одягу, використовувати термобілизну та вироби з вовни. Також допомагає рух, але зараз через ожеледицю і мороз це складно.

Ще один лайфхак від Діденко — теплий чай.

«Я рекомендувала не пошкодувати грошей і купити якісні, дорогі термоси, в яких можна тримати теплі напої. Це добре зігріває, як і тепла їжа за можливості», — каже метереологиня.

Але найбільше вона любить, коли до неї приходять і зігрівають її пухнасті улюбленці Тарасик і Тетянка.

«Особливо ввечері, коли так трохи буває й сумно, й холодно», — додає вона.

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