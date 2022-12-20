Самый негативный сценарий. Что будет, если ВСУ не доведут до конца две большие освободительные операции — прогноз экспертов для НВ 20 декабря, 17:17 Украинские военные в Донецкой области, 17 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Пять экспертов — военный обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко, политолог Владимир Фесенко, экономист Глеб Вышлинский, международный эксперт Назар Приходько и эксперт по энергетике Александр Харченко рассказали НВ о негативном прогнозе развития событий зимой, вероятность которого они оценивают в 25%.

Согласно этому прогнозу, опубликованному в статье Три сценария на начало года. На 300-й день войны НВ дает экспертный прогноз на будущее, в Луганской области ВСУ начнут наступление на Сватово и Кременную, но враг остановит его сразу за обоими городами. А это значит, что до весны украинские силы не смогут выйти в этом районе даже на линию разграничения 2014 года.

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Одновременно ВСУ начнут большую операцию по освобождению юга Запорожской области, по линии от Токмака до Энергодара, но упрутся на подходе к побережью в укрепления, сооруженные оккупантами вокруг Мелитополя. То есть, перерезать сухопутный коридор из Донбасса в Крым не удастся. Это не позволит полноценно освободить весь юг и запереть врага на оккупированном полуострове.

В условиях недостаточного оснащению ВСУ западными системами ПВО в энергетике после каждого массированного ракетного обстрела случаются локальные блэкауты. И восстановление от каждого будет занимать достаточно много времени.

Дефицит электроэнергии по сравнению с нынешним уровнем еще больше увеличится. Во многих крупных городах возникнет выраженная нехватка теплоснабжения, из-за чего местные власти начнут программы частичного расселения их жителей в сельские районы. Это вызовет негативные тенденции в экономике, — ВВП продолжит свое сокращение.

Кроме того, проявит себя прослойка населения — из числа электората ОПЗЖ или Оппоблока, которая начнет все отчетливее требовать мира. Чем воспользуются некоторые политики. Своими действиями все эти люди заставят проявить свою точку зрения патриотично настроенных украинцев и тем самым создадут внутреннее напряжение в обществе.

Позиции Банковой ослабнут, а Кремль, через своих западных лоббистов, начнет продвигать идею прекращения огня и мирных переговоров на своих условиях.

