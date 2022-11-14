В ожидании снега. Представитель Укргидрометцентра рассказал НВ, когда ждать осадков и морозов не только ночью, а и днем 14 ноября, 17:04 Эксклюзив НВ Синоптики прогнозируют изменение погодных условий на этой неделе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, — о том, когда существенно изменится погода и пойдет первый снег.

— Итак, главный погодный вопрос на сегодня — когда и где следует ожидать в Украине снега?

— 16 ноября на Западе, а 17 уже и на севере, и в центре мы увидим снег, и где-то он даже может останется лежать на несколько дней. Нас ждет смена погодных условий. Еще сегодня-завтра продержится такая малооблачная погода, кое-где с переменной облачностью, то есть более-менее тепло. А с 16 ноября с запада уже придет изменение погодных условий. Идет похолодание. Не внезапное, но достаточно существенное. Речь идет об ухудшении погоды — пойдет дождь с мокрым снегом, но снег преимущественно в ночные часы, днем больше дождем. 16-го — в западных областях, 17-го — на остальной территории. Будет облачно, ветер 7−12 м/с и будет происходить постепенное понижение температуры.

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16 ноября мы его еще не очень почувствуем, а вот 17 числа, кроме юга, где ночью около нуля, на большей территории страны ночные температуры будут на уровне 3−5 градусов мороза, дневная температура от +2 до -2. Если учитывать, что сейчас у нас +7…+8 градусов, то произойдет похолодание более чем на 5 градусов. С запада к нам идет циклон, поле низкого давления.

— Когда снег снег ожидается в столице?

— В Киев эта зона осадков подойдет в ночь с 16 на 17. Будет дождь с переходом в мокрый снег, 17 числа будет смешанная фаза — дождь и мокрый снег. Осадков ожидается не очень много, они умеренные, но ветер сильнее обычного. Но каких-либо критических значений он не достигнет. Затем 17 числа и, скажем, ночью с 17 на 18 ноября этот снег не будет таять, кое-где будет сохраняться снежный покров. По Киевской области дневные температуры около нуля, а вот ночью ближе к 17−18 ноября будет 0…-5.

При этом будет гололедица на дорогах, следует предупредить водителей, чтобы были внимательны, особенно утром по дороге на работу.

— Где гололедица будет донимать больше всего?

— Западные, северные, центральные области. С переходом на минусовые температуры осадки будут замерзать, водителям и пешеходам на это стоит обратить внимание.





— Значит, первый снег будет с дождем?

— Сразу снег не идет никогда, все происходит постепенно. Сначала дождь, потом дождь со снегом, и уже, скажем, 17−18 ожидается больше такая фаза снега. Впрочем, дневные температуры будут все же близки к нулю, ночные только минусовые, а снег выпадает при минусовых температурах. Так что это еще не такой совсем уже «зимний» снег. Первое дыхание зимы, которое мы ощутим, можно так сказать. Можно доставать шубу, кто хочет выгулять — как раз будет возможность, автомобили водителям тоже стоит подготовить к изменению погодных условий.

— Насколько интенсивными будут осадки на этой неделе?

— Они не будут интенсивными, это будут умеренные осадки, сугробов никаких не будет. Будут обычные умеренные осадки, которые не представляют по своему количеству какой-либо угрозы. Снег немного продержится.

— Возможны ли туманы и ограниченная видимость?

Пока туманы сохраняются, прогнозируем на завтра по Украине, но как только дожди пойдут, туманов не будет. А 16 числа будет уже более ветреная погода, и в таких условиях туман, как правило, не образуется.



