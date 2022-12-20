Никаких блэкаутов и стремительное наступление ВСУ. Эксперты озвучили НВ самый оптимистичный прогноз на зиму 20 декабря, 16:56 Украинцы прячутся во время воздушной тревоги в подземном переходе возле метро в Киеве. Согласно оптимистичному прогнозу, не чаще раза в две-три недели от российских обстрелов будут страдать максимум три второстепенных инфраструктурных объекта (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пять экспертов — военный обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко, политолог Владимир Фесенко, экономист Глеб Вышлинский, международный эксперт Назар Приходько и эксперт по энергетике Александр Харченко рассказали НВ о самом оптимистичном сценарии событий зимой, вероятность которого они оценивают в 30%.

Резкое усилены поставки западного ПВО делают Украину максимально защищенной от ударов ракет и дронов армии оккупантов, — от каждой атаки, которые проходят не чаще раз в две-три недели, страдает максимум три второстепенных инфраструктурных объекта, говорится в прогнозе, опубликованном в статье Три сценария на начало года. На 300-й день войны НВ дает экспертный прогноз на будущее.

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Экстренные отключения электричества остаются в прошлом. К Новому году ситуация в энергосфере полностью стабилизируется, и весной — в апреле — мае, длительность отключений заметно сократится, а к лету от них откажутся вовсе, за исключением прифронтовых районов.

Общество сохранит полное единение на патриотических позициях. В страну начнут массово возвращаться беженцы. Все это подтолкнет экономику вверх, к восстановлению.

Одновременно ВСУ, воспользовавшись своими преимуществами в уровне используемой техники, в оснащенности бойцов и в логистике, развернет большое наступление как на Луганщине, так и в Запорожской области.

Украинским силам будут противостоять подразделения оккупантов, состоящие из неготовых к зиме и замерзающих солдат и офицеров, имеющие куда большие, чем сейчас, проблемы с топливом и припасами.

Ближе к весне ВСУ отобьют у врага весь север Луганской области и выйдут на рубежи 2014 года.

На юге, благодаря десантной операции на Кинбурнской косе Силы обороны зайдут в тыл оборонной линии оккупантов на левом берегу Днепра, сломят ее, заставят врага бежать, — и уже к концу зимы ВСУ выйдут к админгранице Крыма.

Украинские подразделения атакуют врага и в Запорожской области, рассекут силы оккупантов от Днепра до Азовского моря, освободят Токмак, Мелитополь, Геническ и Бердянск, и с запада подойдут к Мариуполю.

Тем временем западные страны введут новые пакетов санкций против РФ, а разговоры о членстве Украины в НАТО возникнут с новой силой.

Одновременно будут усиливаться позиции Украины на востоке ЕС. Существующий ныне «Люблинский треугольник» (Украина, Польша и Литва) начнет превращаться в мощное региональное объединение, к которому готовы будут присоединиться не только Латвия и Эстония, но и Грузия с Азербайджаном.