«Сухопутный коридор» в Крым перережут. Самый вероятный прогноз развития событий зимой, который эксперты назвали НВ 20 декабря, 17:47 Украинские военные ведут огонь из гаубицы в Запорожской области, 16 декабря (Фото:REUTERS)

Пять экспертов — военный обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко, политолог Владимир Фесенко, экономист Глеб Вышлинский, международный эксперт Назар Приходько и эксперт по энергетике Александр Харченко рассказали НВ о самом вероятном прогнозе развития событий зимой, вероятность которого они оценивают в 45%.



К середине зимы ВСУ, постепенно усиливая давление, смогут прорвать вражеский фронт на западе Луганщины и выйдут в Старобельску, получив контроль над всей северной частью региона, а район Белогоровки станет трамплином для продвижения украинских войск к Лисичансько-Северодонецкой агломерации, говорится в статье Три сценария на начало года. На 300-й день войны НВ дает экспертный прогноз на будущее.

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К весне Силы обороны освободят оба этих города, — враг отступит под угрозой обхода с севера.

Длительное последовательное давление — в виде артиллерийских и ракетных обстрелов, а также действиям диверсантов, — создаст условия для прорыва ВСУ на юге, к Мелитополю. «Сухопутный коридор» в Крым будет перерезан, хоть и на относительно узкой полосе фронта.

Работа ПВО благодаря западным поставкам станет эффективнее и повреждения энергетической инфраструктуры не будут носить критического характера. Аварийные отключения даже в худшем случае не будут превышать 6 часов за раз. В экономике дела будут идти примерно в нынешнем тренде, — с надеждой на рост и без провалов.

В обществе сохранится высокий уровень консолидации, а отдельное недовольство граждан больше связано с локальным недовольством действиями отдельных чиновников.

Запад продолжит поддерживать Украину, постепенно наращивая поставки военной техники, — к весне некоторые страны решатся передать официальному Киеву даже тяжелые танки.