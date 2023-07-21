В 2023 году в украинские подземки закачано 2,5 млрд куб. м газа, что соответствует аналогичному периоду 2022 года 21 июля, 11:19 Новости компаний Алексей Чернышов, глава правления НАК «Нафтогаз Украины»

По состоянию на 19 июля 2023 года в украинских подземных хранилищах уже хранится 11,7 млрд куб. м газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.

«От старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану, к тому же в июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

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Он также добавил, что это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во II квартале 2023 года увеличилось относительно аналогичного периода 2022 года на 13%.

«Рост уровня потребления газа вызван многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны. Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме», — добавил Алексей Чернышов.

Напоминаем, что в течение следующего отопительного сезона цена на газ для населения от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м (с НДС).