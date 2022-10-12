Два сценария на зиму. Каковы главные риски и надежды Украины в случае продолжения ракетного террора РФ — Жданов 12 октября, 18:15 Защищать украинское небо помогут современные немецкие системы IRIS-T: первая из четырех обещанных уже доставлена в Украину (Фото:JaWernulsa/Twitter)

Только оперативная поставка Украине дополнительных средств ПВО может минимизировать риски последствий ракетных ударов РФ для миллионов украинцев нынешней зимой.

Такое мнение в интервью НВ выразил военный эксперт Олег Жданов в ответ на просьбу журналиста обозначить «хороший и плохой сценарии на зиму» — при условии продолжения ракетного террора России.

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«Плохой: мы можем остаться без теплогенерирующей системы или она будет очень ограничена в результате разрушения со стороны РФ. Тогда возникнет огромная проблема, особенно в городах. Потому что без электричества нет воды, что приведет к санитарно-эпидемиологическим проблемам. И без электричества нет тепла», — констатировал Жданов.

Он допустил, что Россия и ее новый командующий Сергей Суровикин намерны «методично уничтожать нашу энергетическую систему». «Первые волны мы восстанавливаем за счет запасов. А дальше? Он будет разрушать наши понижающие подстанции. И где мы будем брать трансформаторы, чтобы восстановить их? У них тактика истощения. Либо мы будем пытаться закрыть небо, тогда эффективность их ударов будет сведена почти к нулю, или мы будем мерзнуть и не иметь воды», — предупредил Жданов.

Оптимистичным сценарием он назвал вариант, при котором Украина оперативно получит новые средства ПВО и «в ближайшие недели, до конца этой недели первый комплекс ПВО начнет заезжать в Украину». «Тогда мы можем ставить вопрос, что мы эту зиму сможем прожить с теплом и водой», — подчеркнул Жданов.

Комментируя вопрос о том, насколько теоретически можно встроить в украинскую систему противовоздушной обороны американские системы ПВО Патриот, Жданов отметил: «Вообще нет никаких проблем. Вопрос адаптирования не так уж труден. Все можно подстроить друг к другу. Главное — иметь эти комплексы».

Он также подтвердил, что когда Россия проводит массированный ракетный удар, «то наша система ПВО может потянуть эффективность максимум 50% - то, что мы и продемонстрировали 10 октября». «А если одиночные или групповые удары, как сегодня [11 октября], наша система очень эффективно срабатывает, ее эффективность может достигать 70−80%», — выразил Жданов уверенность в возможностях украинской ПВО.

В ночь на 12 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что первая система современной ПВО IRIS-T из Германии уже поставлена в Украину.

«Новая эра противовоздушной обороны в Украине началась. IRIS-T из Германии уже здесь. NASAMS из США уже в пути. Это только начало. Нам нужно больше. Никаких сомнений в том, что Россия — страна-террорист. Потому это моральная необходимость в защите наших людей», — заявил министр.