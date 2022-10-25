Какой будет зима. Помесячный прогноз с учетом осадков и низких температур от представителя Укргидрометцентра — интервью НВ 25 октября, 04:00 Эксклюзив НВ В Укргидрометцентре говорят, что зимы с большим количеством снега и сильными длительными морозами остались для украинцев в прошлом (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, по просьбе НВ спрогнозировал, какой будет погода следующей зимой.



Будет ли следующая зима снежной, когда следует ожидать самых низких температур и как реальный прогноз отличается от того, что распространяет страна-агрессор — об этом рассказал Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

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Недавно Укргидрометцентр заявил, что суровой зимы не будет. А, собственно, какой она будет?

Такой же, как и была в последние 10 лет. В целом в пределах тенденции — она будет более или менее теплой по сравнению с нормой. В этом году мы перешли на новые нормы расчета средних значений зимы. Поэтому на градус-два в среднем она будет теплее среднестатистической зимы. Но периоды каких-то непродолжительных похолоданий присутствуют каждую зиму, и этой могут быть. Снег зимой будет.

Переход на новые нормы — о чем идет речь?

Есть средние значения для сравнений. Они рассчитываются на основе показателей в течение 30 лет. До 2021 года использовали период 1961—1990 годов. То есть, за 30 лет вычисляли средние показатели зимы, скажем, и с ними сравнивали. Сейчас мы начали ориентироваться на 1991−2021 годы. Это новая норма. И она отличается, ведь если взять 70-е — 80-е годы, то зимы были более холодные. И в таком случае отклонения от среднестатистических показателей были вроде бы больше.

То есть в 2019 году зима была на 2−3 градуса теплее «нормы», а прошлая зима — всего на 1−2 градуса. Что случилось, изменился климат? Нет, речь идет только об изменении среднестатистических показателей, которые учитываются для сравнения. Изменились «нормы» и подходы к расчетам. Новая норма более репрезентативна для нас.

С 90-х годов зимы в целом более теплые. Мы постепенно переходим на такую «европейскую» зиму, а таких зим, которые были в 70−80-х годах — много снега и сильные морозы — уже не будет. Будут такие, как в Европе за последние 100 лет — ближе к нулю, с колебаниями температуры от +5 до -5 в среднем.

Есть ли прогнозы, какой месяц будет самым холодным, а какой — самым теплым?

Четкий прогноз здесь отсутствует. Обычно самым холодным месяцем, еще по наблюдениям наших предков, был февраль. Эта тенденция сохраняется. Для конца января — начала февраля присущи ультраполярные вторжения холодного воздуха, когда ночная температура опускается до -15 и даже до -20. Потому и предстоящей зимой в этот же период чего-то подобного можно ожидать.

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра отмечает, что согласно научным расчетам, аномально холодной зимы ожидать не стоит / Фото: Владислав Билык

Будет ли эта зима снежной?

Нет. Вообще никто не спрогнозирует, будет ли в этом году такой снег, как был в 2013, или нет. Но в целом, согласно расчетам, количество осадков будет в пределах среднестатистических показателей, местами даже меньше таких норм. Снежный покров на более или менее длительные периоды залегает по всей территории страны, кроме юга, где образуется лишь иногда. Эта зима не будет исключением — нормальный снежный покров образуется в северных и западных областях, где снег будет лежать по одной-две недели. У нас просто уже на протяжении 30 лет нет таких длительных периодов снежного покрова, когда он образуется в декабре и в марте исчезает. Периодически снег выпадает, потом сходит, потом снова. Длительное устойчивое снежное покрытие на территории Украины практически отсутствует.

Есть ли основания ожидать экстремальных температур?

Нет. Страна-агрессор распространяет этот слух, что вот, мол, вы все замерзнете. Научные расчеты не подтверждают заявлений о том, что будет какая-то аномально холодная зима.

Когда наступит метеорологическая зима?

В Украине это, как правило, первая декада декабря. Здесь подразумеваются северные и западные области. Этой зимой мы прогнозируем схожую ситуацию с небольшими отклонениями. То есть, в первую декаду декабря ожидаем, что среднесуточная температура будет ниже нуля градусов.

А на юге бывает, что она может и не наступить — были такие годы, когда в южных областях по температурным показателям зимы не было.