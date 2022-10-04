Похолодание до 5 дней. Синоптики сделали прогноз погоды на зиму 2022−2023 в Украине 4 октября, 07:37 Какой прогноз погоды на зиму 2022−2023 в Украине (Фото:pixabay.com)

Начало сентября 2022 года оказалось чрезвычайно дождливым и прохладным. Синоптики дали официальный прогноз погоды, чего ожидать от зимы 2022−2023 в Украине.

Украинские синоптики опровергли фейк, который распространяется по Сети и из ушей в уши о якобы рекордно холодной зиме для Украины. Укргидрометцентр Украины на официальной странице Facebook объяснил, почему не стоит подвергаться манипуляциям.

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Синоптики сообщили, что по расчетам погоды за последние годы и опираясь на базу данных о погоде за последние 100 лет, получается, что в 2022—2023 годах погода будет теплее.

По прогнозам, погода в течение зимы будет на 2 градуса выше прошлогодней. Средняя температура зимы в декабре-феврале 2022−2023 годов будет рекордно высокой. Зимой ожидается температура воздуха на 1−2 градуса выше нормы за последние 30 лет.

В последние годы сокращался срок, когда температура достигла пороговых 8 градусов Цельсия — это каждый раз позже осенью и каждый раз раньше весной — в частности она переместилась на третью декаду октября и первую декаду апреля. С декабря по февраль этой зимой вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1−5 суток.

Ввиду этого перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки в Гидрометцентре считают обоснованным и подтвержденным метеорологическими расчетами.