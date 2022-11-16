Повлияет на мировую экономику. Какой будет погода зимой 2022−2023 в Европе

16 ноября, 16:44
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Зима 2022−2023 окажется аномально теплой: это окажет влияние на мировую экономику. (Фото:unsplash)

Зима 2022−2023 окажется аномально теплой: это окажет влияние на мировую экономику. (Фото:unsplash)

Предстоящей зимой во многих регионах Европы температура воздуха будет значительно выше обычного.

В первую очередь это касается прибрежных регионов вдоль Балтийского, Средиземного и Северного морей. Там температура превысит средние исторические значения с очень высокой вероятностью, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на Службу ЕС Copernicus Climate Change.

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Зима 2022-2023 в Европе будет аномально теплой (Фото: bloomberg)
Зима 2022-2023 в Европе будет аномально теплой / Фото: bloomberg

Повышенная температура будет прослеживаться весь зимний период — с декабря по февраль. Также уменьшится количество осадков. Благодаря этому жители Европы смогут сэкономить на отоплении и предотвратить истощение дефицитных запасов природного газа.

Потепление будет ощутимым на большинстве территорий Великобритании, центральной и южной Европы. Значительная часть Франции и Германии также будет иметь гораздо меньше осадков в ближайшие три месяца. Это может повлиять на внутренний речной транспорт, гидроэлектростанции и лыжный сезон.

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Какой будет зима 2022-2023 в Украине и Европе (Фото: bloomberg)
Какой будет зима 2022-2023 в Украине и Европе / Фото: bloomberg

Copernicus сообщили с уверенностью от 60 до 70%, что значительно выше нормы температура зимой также будет в центральной и южной части США, в большей части Китая, Японии и России.

Таким образом, глобальное потепление в долгосрочной перспективе влияет на мировую экономику.

Модель Коперника объединяет и анализирует данные ученых из Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Программа ЕС использует данные измерений по спутникам, кораблям, самолетам и метеостанциям по всему миру для своих месячных и сезонных прогнозов. Ранее они пришли к выводу, что 2019 год был самым жарким годом на континенте за всю историю наблюдений.

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2019 год был самым жарким годом на континенте за всю историю наблюдений (Фото: bloomberg)
2019 год был самым жарким годом на континенте за всю историю наблюдений / Фото: bloomberg

Напомним, ранее НВ рассказывал, насколько суровой будет зима 2022-2023 и опубликовал помесячный прогноз с учетом осадков и низких температур от представителя Укргидрометцентра.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Европа Прогноз погоды Зима Глобальное потепление Погода

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