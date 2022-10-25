«Ультраполярное вторжение холодного воздуха». Синоптик рассказал, насколько холодной будет зима 2022−2023 в Украине.

25 октября, 16:09
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Зима 2022−2023 — насколько будет холодной и какие низкие температуры (Фото:Pexels.com)

Зима 2022−2023 — насколько будет холодной и какие низкие температуры (Фото:Pexels.com)

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык предупредил, что зимой возможно снижение температуры даже до -20 градусов.

Зима в Украине за последние годы имеет тенденцию к потеплению, и каждый год она становится все теплее. Зима 2022-2023 будет более теплой по сравнению с нормой, хотя в самые холодные месяцы температура может упасть до -20 градусов, предупреждает Владислав Билык.

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По прогнозам, погода в Украине зимой 2022-2023 года может быть выше на 2 градуса, и стать самой теплой за 10 лет. Однако это температура в среднем. В течение 3 месяцев температура воздуха в Украине может упасть до -15 и даже -20 градусов в отдельные дни – особенно в самые холодные месяцы. И украинцам следует быть готовыми к этому.

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«Четкий прогноз здесь отсутствует. Обычно самым холодным месяцем, еще по наблюдениям наших предков, был февраль. Эта тенденция сохраняется. Для конца января — начала февраля присущи ультраполярные вторжения холодного воздуха, когда ночная температура опускается до -15 и даже до -20. Потому и предстоящей зимой в этот же период чего-то подобного можно ожидать», ― считает начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Реальный прогноз отличается от фейков, которые распространяют оккупанты об Украине – в стране не будет морозов, от которых замерзают насмерть, а в целом температура будет выше предыдущей зимы.

Напомним, что в Европе синоптики прогнозируют тёплую зиму с минимальными морозами в январе. Самые низкие температуры, которые ожидают в Европе - до -8 -9 градусов.

Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Укргидрометцентр Снег Осадки Погода

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