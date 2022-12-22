Кроваво и целенаправленно. Журналисты идентифицировали более 20 солдатов РФ и их командира, причастных к убийствам гражданских в Буче

22 декабря, 14:06
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Оккупанты убили женщину в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупанты убили женщину в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Американское издание The New York Times обнародовало новое расследование гражданских убийств, которые совершали российские оккупанты в городе Буча под Киевом. Они установили ответственных за умышленные убийства гражданских на улице Яблонской.

В материале говорится, что журналисты издания провели несколько месяцев в Буче, общаясь с местными и собирая фотографии и видео из города во время оккупации. Также они получили видео с камер видеонаблюдения и эксклюзивные видеозаписи от украинских властей. После этого они реконструировали, как россияне убивали гражданских на улице Яблонской в Буче.

Видео дня

Несмотря на то, что в Буче было много российских подразделений, а общее количество убитых гражданских превысило 400 человек, именно на улице Яблонской главным виновником преступлений стал 234-й десантно-штурмовой полк российской армии. Это подтверждается снаряжением, радиоперехватом, а также знаками на военной технике. Полк базируется в Пскове и входит в состав 76-й десантно-штурмовой дивизии. Командовал этим полком подполковник Артем Городилов.

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Жители Бучи рассказали журналистам, что россияне отбирали у гражданских телефоны. Журналисты предположили, что российские военные могли отбирать телефоны и у казненных гражданских, поэтому попросили у украинских властей базу звонков из Бучанского района в период оккупации. Они собрали номера телефонов убитых гражданских и искали их по базе. Таким образом удалось установить, что российские войска звонили по телефону убитых гражданских своим родственникам и близким в Россию. Так, журналисты установили имена около 20 российских десантников из 234 полка.

Также журналисты впервые идентифицировали личности 30 погибших на улице Яблонской. Они были разных возрастов, рода и профессии: от детей до пенсионеров. Все убитые были либо гражданскими, либо военнопленными — то есть россияне совершили военные преступления. Видео с места происшествия подтверждают, что российские военные намеренно стреляли в гражданских, то есть погибли не от артиллерийских обстрелов или находясь на линии огня между украинскими и российскими силами.

Инфографика: The New York Times

Кроме того, журналисты не считают убийства гражданских случайными. По их мнению, это была целенаправленная кампания россиян для очистки их пути в Киев.

После отступления российских оккупантов из Киевской области подполковник Городилов получил звание полковника в апреле. Это произошло всего через несколько дней после того, как весь мир облетели фотографии убитых гражданских в Буче.

7 декабря в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировали убийства не менее 441 гражданского российскими военными.

https://www.youtube.com/watch?v=IZ5HCUMP4uw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Буча Киевская область Военные преступления Гражданские лица Военные преступления РФ Война России против Украины

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