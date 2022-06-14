Украинские журналисты попали под артудар РФ в центре Лисичанска — видео

14 июня, 13:45
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После артудара РФ журналисты были эвакуированы в безопасную зону (Фото:Скриншот видео Суспільного)

После артудара РФ журналисты были эвакуированы в безопасную зону (Фото:Скриншот видео Суспільного)

Съемочная группа Суспільного попала под артиллерийский обстрел российских войск.

Как сообщается, инцидент произошел, когда журналисты Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов делали репортаж из центра Лисичанска Луганской области.

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При этом они успели зафиксировать обстрел города со стороны ВС РФ на видео.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=6yS5fBe2ebc&t=7s

Никто из людей в результате артуадара не пострадал. Журналисты были эвакуированы украинскими военными в безопасную зону.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   СМИ Российская агрессия Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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