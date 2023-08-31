Съемочная группа Радио Свобода попала под российский ракетный обстрел в Донецкой области
Журналисты Радио Свобода попали под ракетный обстрел в Донецкой области (Фото:Анна Кудрявцева/www.radiosvoboda.org)
В среду, 31 августа, съемочная группа Радио Свобода попала под российский ракетный обстрел в Донецкой области.
Об этом сообщила руководитель Киевского бюро Радио Свобода Наталья Седлецкая в Facebook.
По ее словам, это произошло во время работы съемочной группы в составе журналисток Евгении Китаевой и Анны Кудрявцевой, а также водителя Владимира Явнюка.
«К счастью, все трое целы!» — написала она.
Седлецкая заявила, что в результате обстрела было сильно повреждено авто.
С начала февральского вторжения Россия совершила более 500 преступлений против журналистов и медиа в Украине, показал мониторинг российских военных преступлений, который ведет Институт массовой информации.