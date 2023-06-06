Последнее слово. Россия убила в Украине более 60 журналистов: NV вспоминает коллег, жизни которых забрала РФ 6 июня, 07:05 Сюжет Слева направо, вверху — Александр Махов, Макс Левин, Вера Гирич; внизу — Александр Бондаренко, Александра Кувшинова, Александр Савоченко, Юрий Лелявский (Фото:Коллаж NV)

6 июня в Украине отмечают День журналиста — профессиональный праздник сотрудников украинского медиасообщества. Во время полномасштабной войны они, как и зарубежные репортеры в Украине, стали настоящими мишенями для российских войск.

С начала февральского вторжения Россия совершила более 500 преступлений против журналистов и медиа в Украине, засвидетельствовал мониторинг российских военных преступлений, который ведет Институт массовой информации.



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За это время из-за вторжения РФ в Украину погиб по меньшей мере 61 представитель медиасферы, включая случаи гибели иностранных репортеров. Среди них есть те, кто был убит во время выполнения редакционных заданий, в период службы в рядах ВСУ, а также во время обстрелов и оккупации украинских городов.



Лишая журналистов жизней, российская оккупационная армия совершает и многочисленные другие преступления в отношении представителей медиа в Украине. Это обстрелы журналистов и редакций медиа, киберпреступления против украинских СМИ, распространение кремлевской пропаганды на временно оккупированных территориях, допросы, пытки и похищения репортеров в захваченных регионах, шантаж и запугивание их семей и т. д.



«Все это имело четко продуманный системный характер по уничтожению профессиональной журналистики в первые же недели оккупации», — отметила Анна Бабинец, главный редактор Слідства.Інфо, журналисты которого представили накануне Дня журналиста фильм Оккупация: цена слова. Он рассказывает о преступлениях РФ против журналистов на оккупированных территориях.



Инфографика: NV

NV же напоминает о судьбах семерых журналистов, жизни которых забрала Россия.

Макс Левин

Фото: Evgeniy Datsenko / Maks Levin via Facebook

Фотограф Макс Левин погиб в середине марта 2022 года в Киевской области. Его тело нашли лишь в начале апреля после деоккупации региона. Российские военные убили фоторепортера возле поселка Гута Межигорская, расположенного к северу от Киева недалеко от села Мощун, за которое в начале вторжения шли тяжелые бои. В этом районе фоторепортер пытался отыскать потерянный дрон, которым фиксировал российские военные преступления. И украинская прокуратура, и независимое расследование Репортеров без границ (RSF) установили, что оккупанты расстреляли Левина и его друга Алексея Чернышова, также фотографа и военнослужащего ВСУ.



«Анализ фотографий с места преступления и изъятых вещественных доказательств четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки», — подчеркнул генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Еще до своей гибели Левин успел показать миру последствия полномасштабного российского вторжения. Его фото зафиксировали массированные удары по Харькову; первые попытки оккупантов захватить Бучу; разрушенные авиаударами РФ многоэтажки в Бородянке; эвакуацию гражданских украинцев через Ирпень и попытки россиян преодолеть ту же самую линию обороны, которая защищала Киев от нацистов во время Второй мировой войны.

Макс Левин был в числе тех, для кого февральское вторжение 2022 года не стало сюрпризом. Все восемь лет он документировал войну, развязанную Россией против Украины, в своих проектах и репортажах для лучших мировых и украинских СМИ. Среди них были Reuters, BBC, Associated Press, Wall Street Journal, TIME, Радио Свобода (RFE/RL), Hromadske, интернет-издание LB.ua, с которым Левин активно сотрудничал последние годы.

Фотограф вел уникальную хронику украинского сопротивления российской агрессии, начиная от формирования добровольческих батальонов и боев 2014 года. Вместе с военным журналистом Маркияном Лысейко он освещал бои за Иловайск, с основной колонной военных ВСУ выходил из окружения по так называемому «зеленому коридору», расстрел которого вошел в историю как Иловайская трагедия. Так возник AFTER ILOVAISK, один из важнейших документальных проектов Левина. Кроме журналистских работ, он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций — Всемирной организации здравоохранения, UN, UNICEF, OSCE, UN Women.

Макс Левин посмертно награжден орденом За мужество ІІІ степени, также посмертно был удостоен специальной награды Премии Гонгадзе «за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу».

40-летний Левин был отцом четверых детей, у него остались гражданская жена и пожилые родители.

Вера Гирич

Фото: RFE/RL

Журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич стала единственной жертвой ракетного удара России по Киеву 28 апреля 2022 года. В тот день в городе находился с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, однако это не помешало российским бомбардировщикам Ту-95МС ударить по столице Украины ракетами Х-101. Одна из них попала в нижние этажи нового 25-этажного жилого дома в Шевченковском районе, где была квартира Веры Гирич. Она переехала туда лишь недавно, осенью 2021 года. Журналистка погибла, еще десять человек в тот день были ранены.

Вера Гирич работала в украинской журналистике более 20 лет. Она была информационным продюсером ТСН на телеканале 1+1, впоследствии работала на канале Еспресо TV, а с февраля 2018 года — в киевском бюро Радио Свобода.

Коллеги вспоминали ее как чрезвычайного профессионала, который «преданно и ответственно» координировал работу редакции. «Вера была человеком, который организовывал едва ли не все, что аудитория Радио Свобода видит, слышит и читает. Она была человеком сверхчеловеческой выносливости — и физической, и психологической. И какой-то недостижимой мне глубины. Меня вдохновляла и немного стыдила ее интеллигентность, чувствительность, начитанность, выносливость. Она была лучше меня, лучше многих, кого я когда-либо видел. Я мысленно равнялся на нее, когда становилось трудно и охватывала злость. В нас убили Веру», — написал о ней ведущий проекта Радио Донбасс.Реалии Денис Тимошенко.



Редакция Радио Свобода провела специальное расследование ракетного удара, который унес жизнь журналистки. В фильме авторства Сергея Андрушко они в деталях рассказали, с какого именно аэродрома взлетел самолет, который выпустил ракеты, восстановили их маршрут и назвали имена командиров российской бомбардировочной авиадивизии, вовлеченной в этот обстрел. Журналистам Радио Свобода также удалось установить сотрудников подразделения в составе главного вычислительного центра войск России, которые программируют траекторию полета ракет такого типа, и пообщаться с некоторыми фигурантами военного преступления РФ по телефону.

На гибель Веры Гирич отреагировали президенты Украины и США, украинские и американские дипломаты, представители общественности. Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что редакция «потеряла дорогую коллегу, которую будут помнить за ее профессионализм и преданность нашей миссии».

У Веры Гирич остался взрослый сын и пожилые родители, которые пережили российскую оккупацию в Киевской области, оставаясь месяц изолированными без базовых коммуникаций.

Александр Махов

Фото: Oleksandr Makhov via Facebook

Для 36-летнего военного журналиста и военнослужащего ВСУ Александра Махова вторжение России в Украину было глубоко личной историей еще с 2014 года. Он родился в Луганске, получил диплом журналиста в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, работал на Луганском областном телевидении и на городском канале ИРТА.

После вторжения России на Донбасс и захвата Луганска в 2014 году Махов уехал из родного города. Тогда он впервые стал на защиту Украины: в 2015 году журналист добровольно пошел служить, был зенитчиком и пулеметчиком 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Участвовал в боях под Горловкой, в частности в районе Зайцевого и Майорска.

Позже Александр Махов годами работал на фронте, но уже как тележурналист. Его военные репортажи выходили в эфир телеканалов Украина, Украина 24, Дом, он также вёл авторский подкаст Военкор. «Саша был одним из лучших журналистов на войне, неоднократно проводил курсы для будущих медийщиков», — отмечал работу Махова Генштаб ВСУ уже после его гибели.

Ниже — опубликованное Маховым фото, показавашее миру масштаб сокрушительных артиллерийских ударов, которые РФ наносит по защитникам ВСУ. «Селяне, прорабы, повара гасят „вторую армию мира“. Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы сражаемся за нашу страну. За наш дом. Верьте в ВСУ», — призвал тогда журналист.

С началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Махов уже второй раз пошел добровольцем в армию. Он служил в составе 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Александр погиб в мае 2022 года в селе Долгенькое возле города Изюм Харьковской области. Той весной россияне несколько раз объявляли о якобы «захвате» поселка, однако благодаря упорной обороне украинских сил здесь долгое время удается сдерживать подразделения изюмской группировки армии РФ — одной из самых мощных, которую оккупанты тогда сконцентрировали на востоке Украины. Во время очередной попытки штурма в Долгенькое ворвалась колонна российской бронетехники. Махов из гранатомета уничтожил вражескую БМП вместе с ее экипажем, однако во время отхода российские войска ударили по зданию, где он удерживал позицию. Журналист получил осколочное ранение легких, несовместимое с жизнью, и погиб через считанные минуты.



За месяц до гибели он успел сделать предложение о браке своей невесте, журналистке Анастасии Блищик, которая сейчас тоже служит в рядах ВСУ. Махов также был отцом несовершеннолетнего сына.

«Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в день гибели Махова. Журналист неоднократно говорил друзьям и коллегам, что самой большой его мечтой было бы вернуться в родной Луганск на украинской технике и поднять в городе флаг Украины.

Александр Махов посмертно награжден орденом За мужество III степени. Его именем названы улицы в Киеве и в Изюме.

Александр Бондаренко

Фото: Саша Бондаренко via Facebook

Журналист и коммуникационщик Александр Бондаренко погиб в апреле 2023 года в боях под Кременной Луганской области.

«Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное», — написал коллега Бондаренко Василий Самохвалов, сообщая о его гибели.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр Бондаренко вступил в ряды киевской ТРО, впоследствии оказался на фронте — в частности защищая от россиян Луганскую область, где когда-то начинал свою журналистскую работу.

Бондаренко окончил факультет украинской филологии в Луганском педагогическом университете, был ведущим местного радио в Луганске. Позже работал на радио Суспільне, 5 канале, телеканалах ICTV, ТРК Украина. В 2007—2011 годах работал как радиоведущий в украинской редакции ВВС.

«Нам очень повезло, что Саша был в нашей киевской команде, но после нескольких успешных лет он хотел двигаться дальше. У этого необычного человека всегда были новые вызовы. В том числе и последний героический вызов — защитить свою страну от агрессии», — вспоминал о нем Мачек Бернатт-Рещинский, глава Украинской службы ВВС в 2004—2010 годах.

Последние годы перед войной Александр Бондаренко работал в сфере коммуникаций, в частности руководил спецпроектами Агентства стратегических коммуникаций RMA.

По данным интернет-издания Бабель, в 2021 году Бондаренко был одним из наиболее вероятных кандидатов на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Александр Савоченко

Фото: Serhiy Takhmazov

Когда началось полномасштабное вторжение, Александр Савоченко оставил работу телепродюсера на телеканале Киев, и добровольно ушел в украинскую армию. Сначала сдерживал нашествие россиян в родной Черниговской области, защищая позиции между Черниговом и Нежином, а затем попал на Донбасс как заместитель командира роты 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб в июле 2022 года в районе Бахмута: машина, в которой находился Савоченко вместе с двумя побратимами, попала под вражеский обстрел. Вернуться к украинским позициям оттуда смог лишь один раненый военный, тогда как Александра Савоченко считают погибшим.

«Он ночевал с протестующими на Майдане в 2014 году и считал тела первых жертв. Он неутомимо следил за развитием всех военных или политических событий, чтобы передать мировые новости о прозападной революции в Украине, аннексии Крыма и конфликте на востоке Украины», — вспоминала о Савоченко Анна Цуканова, директор киевского бюро агентства AFP, называя его «исключительным журналистом».

Именно в украинской редакции французского агентства AFP Савоченко проработал дольше всего, в течение 2013−2020 годов. Он также работал на СТБ, Суспільному, 5 канале, а последнее время перед полномасштабным вторжением — на телеканале Киев.

Хотя Александр Савоченко оказался на фронте с первых дней большой войны, его семья не знала об этом до момента первых известий о его вероятной гибели летом 2022 года. Пожилые родители Александра, которые живут в его родном селе Полесское Черниговской области, были уверены, что сын выполняет редакционные задания, а потому ездит по городам и селам Украины. «Я же так и думала. А он на войне был с первого дня. Говорил, что [работает] в Буче, а сам воевал между Черниговом и Нежином», — рассказывала мама журналиста. У 36-летнего защитника остались также брат, бабушка и жена, которая ждала ребенка на момент его гибели.

Александра Кувшинова

Фото: Margo Gontar viaFacebook

24-летняя журналистка Александра Кувшинова помогала репортерам телеканала Fox News рассказывать миру о первых неделях полномасштабного вторжения России в роли продюсера. Американские журналисты работали в Киеве и области, в частности в Ирпене, фиксируя последствия российских преступлений и попытки россиян штурмовать столицу.

14 марта 2022 года съемочная группа возвращалась с выезда в одно из самых горячих направлений Киевской области, когда в районе села Горенка их автомобиль обстреляла российская артиллерия. Машина полностью сгорела, на месте погибли Александра Кувшинова и оператор Fox News Пьер Закжевский, который за свой многолетний опыт освещал войны в Ираке, Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке и других регионах. Репортер Fox News Бенджамин Холл получил тяжелые ранения, но выжил: он был эвакуирован сначала в Киев, а затем в США. Журналист потерял глаз, обе стопы, голень одной из ног, частично потерял слух, однако прошел реабилитацию и в годовщину трагедии в Горенке издал книгу воспоминаний (Saved: A War Reporter’s Mission to Make It Home), в том числе и в память о погибших коллегах. «Я потерял конечности и был серьезно ранен, но они потеряли все», — почтил Холл память Александры Кувшиновой и Пьера Закжевского в одном из интервью накануне выхода своей книги.

Гибель Кувшиновой привлекла мировое внимание к работе украинских фиксеров, которые выполняют часто незаметную, но тяжелую и важную часть подготовки репортажей западных СМИ: договариваются о съемках, ищут героев сюжетов, общаются с источниками и собирают информацию на местах. В первых сообщениях о военном преступлении, совершенном россиянами в отношении съемочной группы, Fox News не упомянули о гибели украинской журналистки. Однако из-за большого резонанса уже на следующий день посвятили ей отдельный материал, объяснив, что сначала не назвали имя Кувшиновой «из уважения к ее семье, с которой мы все время поддерживали связь».

Отец Александры Кувшиновой вспоминал, как во время Революции достоинства в 2014 году его дочь, тогда еще школьница, вдруг исчезла из дома. Лишь через сутки родители узнали, что она работала в медиацентре в Доме профсоюзов, помогая подруге переводить тексты — незадолго до того, как пожар уничтожил здание. Впоследствии девушка закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, работала фотографом, писала стихи и сценарии, мечтала снимать кино, организовывала выступления молодых музыкантов.

«Светлая, красивая, умная, смешная Саша, работала с Radioactive, делала кино, делала журналистику, пробиралась к фактам, смело отправилась с „фоксами“ гонять по фронтовой. С ней всегда было приятно быть рядом — и просто, и делать дело. Ей было 24», — написала о погибшей подруге журналистка Марго Гонтарь.

Юрий Лелявский

Фото: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Еще в 2014 году львовский журналист Юрий Лелявский освещал аннексию Крыма и работал в горячих точках тогдашней АТО, в частности сотрудничая с западноукраинскими медиа: агентством МедиаСтар и телеканалом ZIK. В апреле и июле-октябре 2014-го дважды был в плену, проведя в подвалах «Л/ДНР» в целом около трех месяцев. Боевики задержали его сначала во время съемки в Славянске (Донецкая область), а затем на одном из блокпостов в Луганской области.

Позже Лелявский работал в региональных и общенациональных СМИ, пока в 2016 году не примкнул к ВСУ. «Решение идти в армию у меня окончательно возникло после событий в Дебальцево — этого коварного прорыва, когда сепаратисты специально раскадровывали изображения трупов наших солдат, запугивая, что так будет с каждым. Но это вызвало обратную реакцию — люди массово пошли в военкоматы», — рассказывал Лелявский Детектору медиа. Он стал пресс-офицером: сначала 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, а впоследствии — 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Однако Лелявский использовал любую возможность, чтобы помочь побратимам на «нуле». «Мы стояли возле Марьинки и Красногоровки. Там я вел двойную жизнь: днем был пресс-офицером, а ночью, когда шли бои, становился помощником пулеметчика в окопе. Спал в блиндаже, дежурил», — рассказывал журналист о месяце на передовой летом 2016-го. Он признавал, что «не был обязан этого делать, но иначе бы ничего не увидел и не мог бы снять на видео подвиги наших бойцов».

Лелявский также вспоминал о непростом выборе, который каждый раз совершал в течение многих лет войны с РФ: «Бывало так, что бой начинается, а у меня дилемма: за камеру браться или за автомат, чтобы помогать ребятам».

Так же он встретил и полномасштабное вторжение РФ. Оставаясь пресс-офицером 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, Юрий Лелявский продолжал выполнять боевые задачи бок о бок с десантниками. В начале вторжения его бригада защищала от оккупантов юг Украины. Лелявский «всегда работал на переднем крае, освещая ход ведения боевых действий, одним из первых заходил в освобожденные от противника украинские населенные пункты», рассказывали впоследствии в командовании. Благодаря его усилиям Украина видела боевую работу десантно-штурмовых, артиллерийских, инженерно-саперных подразделений бригады.

Погиб Лелявский осенью 2022 года во время выполнения задания в составе десантно-штурмового подразделения в Донецкой области. За шесть лет до этого он прогнозировал, что Кремль не откажется от идеи уничтожить Украину", а у Владимира Путина «может быть „план Б“». «Пока в России будет этот режим, война будет продолжаться», — был убежден Лелявский.

А еще добавлял: «Гибель в бою, за свою землю, семью, народ — это и не смерть вовсе. Это просто переход в другое место дислокации. Такая себе маршевая ротация».

Еще в 2015 году Юрий Лелявский получил орден За заслуги III степени, которым был отмечен его «весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики». Уже посмертно его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.





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Истории всех журналистов, погибших в результате полномасштабной войны России против Украины, можно прочитать в проекте «Реквием», который создала команда Премии Гонгадзе в сотрудничестве с Украинским ПЕН и в партнерстве с Институтом массовой информации.

Платформа памяти «Реквием» стала продолжением проекта из серии фотовыставок, которые Украинский ПЕН вместе с партнерами организовывал в разных городах Украины с марта 2022 года. «Целью этих фотовыставок было привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются журналисты со стороны российской армии. А также призвать международное медиасообщество называть войну войной, не повторяя нарративов российской пропаганды. С первых дней вторжения медийщики становились жертвами преступлений: обстрелов, обысков, шантажа, а также оказывались в плену или пополняли ряды пропавших без вести», — отмечают авторы проекта.

Поскольку военные преступления России продолжают уносить жизни людей в Украине, в том числе и представителей медиа, список проекта постоянно обновляется. Сейчас в нем более 60 имен погибших украинских и иностранных журналистов.