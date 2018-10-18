Журналисты обвинили Семочко в коррупции и злоупотреблениях. Чем это обосновано и отстранят ли разведчика от должности

В соцсетях пишут, что паспорт жены, который Семочко продемонстрировал в интервью, не выглядит настоящим документом

Для отстранения от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко нет правовых оснований. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Несмотря на это, Служба безопасности Украины проводит внутреннее расследование относительно чиновника, сообщил глава Службы внешней разведки Егор Божок. По его словам, Семочко также не лишен допуска к государственной тайне.

Вопрос о коррупционной деятельности Семочко рассмотрели в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Влиятельные лица

За Семочко стоят важные лица страны, поэтому снимать его с должности никто не собирается, рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак. Народные депутаты тоже не могут с ним ничего сделать, добавил он.

Семочко работал в структурах СБУ с момента ее основания, в том числе в Крыму

Понятно, что Семочко не будет отстранен, отметил журналист-расследователь Денис Бигус после заседания комитета.

В программе Наші гроші с Денисом Бигусом обнародовали информацию о том, что семья Семочко якобы имеет российское гражданство и дорогое имущество. В то же время Бигус выразил надежду, что его команда вскоре начнет общение по этой истории с правоохранителями.

Как известно, 45-летний Сергей Семочко работал в структурах СБУ с момента ее основания, в том числе в Крыму. После аннексии полуострова он возглавил одно из управлений Службы безопасности в Киеве.

Первым заместителем Службы внешней разведки его назначил президент в июле этого года. И уже в начале октября Семочко оказался в центре скандала.

Что выяснили расследователи

Сергей Семочко стал главным фигурантом расследования команды Дениса Бигуса, обнародованного в программе Наші гроші. Чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях. По данным журналистов, несмотря на отсутствие значительных доходов в последние годы, семья Семочко обладает элитными домами под Киевом общей стоимостью около 8 млн долларов.

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Сам разведчик, согласно расследованию, живет в Козине в здании площадью более 300 кв. метров, которая было приобретено на имя его жены Татьяны Лысенко, владелицы российского паспорта. Так же российские паспорта у ее детей от предыдущего брака - Анастасии Котон и Станислава Лысенко. Два дома в Козине имеет также Анастасия Котон.

По данным журналистов, общего дохода и имущества семьи Семочко не хватило бы даже на половину такого дома в Козине. Расследованием заинтересовались правоохранители.

Информацию о состоянии Семочко пообещало проверить НАБУ в рамках производства о незаконном обогащении

СБУ сообщила, что начала проверку информации по расследованию в рамках уголовного производства о государственной измене. А информацию о состоянии Семочко пообещало проверить НАБУ в рамках производства о незаконном обогащении.

После этого первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко дал интервью украинскому телеканалу Zik. В нем он заявил, что собственные доходы и доходы его семьи были задекларированы. Также он отметил, что не имеет российского гражданства и вместе с семьей на постоянной основе живет в Украине.

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В соцсетях интервью Сергея Семочко вызвало реакцию мощнее, чем само расследование. От насмешек до уничтожающей критики.

Пользователи отметили, что в начале интервью сложилось впечатление, что Семочко читает текст в студии с суфлера, его аргументы неубедительны, а паспорт жены, который он продемонстрировал зрителям, не выглядит настоящим документом.