WSJ рассказала о «дороге смерти» в Киевской области: там нашли тела 37 человек 13 мая, 10:17 Цей матеріал також доступний українською На дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек, сообщает The Wall Street Journal.



Война России против Украины — главные события 13 мая

Издание отмечает, что мирные жители погибли в течение марта в результате обстрелов, пытаясь выехать во время российской оккупации.

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Также в сюжете WSJ говорится, что две других дороги, ведущих от Мотыжина на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских, поэтому жители села использовали для попыток уехать дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке.

Журналисты изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию в районе дороги.

По их данным, российские оккупанты обстреливали дорогу из минометов. Один такой эпизод попал на видео 3 марта.

Также на дороге были обнаружены погибшие с огнестрельными ранениями.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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