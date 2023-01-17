Журналисты дозвонились российским военным, причастным к ракетному удару по Днепру 17 января, 10:11 Российские военные притворились, что ничего о теракте РФ в Днепре якобы не знают (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

После обнародования СБУ имен российских военных, причастных к ракетному удару по многоквартирному дому в Днепре, Важным историям удалось связаться с несколькими из них.

Первым оказался командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Майор Алексей Иваненко (35 лет).

Фото: Важные истории

В разговоре с журналистами он заявил, что якобы не в курсе теракта РФ в Днепре, поскольку «не следит за новостями».

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Кроме того, Иваненко заявил, что «уволился из армии три года назад» после того, как ему «пробили голову», а сейчас «на пенсии», занимается «ассенизацией» и про войну против Украины «ничего не думает».

На вопрос, что он думает о начатом против него уголовном деле россиянин ответил: «Прекрасно, мне теперь сдаваться идти?».

Другой военный преступник, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка Дмитрий Голенков (44 года) оказался более разговорчивым, но потребовал от журналистки, чтобы она ответила ему, чей Крым?

Фото: Важные истории

— Я хотела вас спросить, что вы думаете об обстреле Днепра.

— Погодите с обстрелом Днепропетровска. Я все понимаю, что вы хотите у меня спросить… Я хочу у вас как у журналиста спросить, зачем вы мне звоните и говорите мне о том, что Крым… как бы по-другому. Нет. Вы должны сказать тогда Крым — это Россия. Почему вы так не говорите?..

Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. Причем тут Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина — это другое самостоятельное государство. (После какого-то комментария, вероятно, друга рядом) Оно же обстреливает нашу территорию, Российскую Федерацию. Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливают. Почему вы про это меня не спрашиваете… Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают.

Когда же собеседница Голенков в который раз попыталась добиться комментария по поводу обстрела Днепра, он буквально вышел из себя.

— Что, я прям, бл*дь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?.. Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?

— Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 уже погибли, многие до сих пор под завалами.

— Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю… Вы (Украина) — регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете… И все остальное будет наше. До свидания, девушка.

Еще одним российский военным, к которому удалось дозвониться, оказался штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Динар Назиров (37 лет).

Фото: Важные истории

Отвечать на вопросы он отказался, притворившись, что он «лесовик из лесного хозяйства».

«Не ходите в моем лесу и не пугайте белок», — заявил он на фоне других мужских голосов, после чего бросил трубку.

Остальными фигурантами списка СБУ, с которыми журналистам пообщаться не удалось, это:

Командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковник Олег Тимошин (51 год) родом из города Оленегорск в Мурманской области.

Фото: Важные истории

Инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Евгений Поцелуев (41 год) родом из села Вязовка в Волгоградской области.

Фото: Важные истории

Штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Денис Григорьев (40 лет), родившийся в Костанае (Казахстан).

Фото: Важные истории

Удар РФ по жилому дому в Днепре был нанесен утром 14 января.

Его жертвами стали более 40 человек, в том числе четверо детей, еще около 75 пострадали, среди них 14 детей.

В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет никаких средств.