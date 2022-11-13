Минобороны лишило аккредитации журналистов, приехавших в освобожденный Херсон без разрешения 13 ноября, 22:58 Журналистов иностранных медиа лишили аккредитации из-за репортажей из освобожденного Херсона без разрешения (Фото:REUTERS / Lesko Kromplitz)

Министерство обороны Украины лишило аккредитации ряд журналистов, попавших в освобожденный Херсон до завершения стабилизационных мероприятий. Там подчеркнули, что они проигнорировали существующие запреты и не получили разрешения на работу в городе.

Об этом решении сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В ведомстве сослались на приказ главнокомандующего от 3 марта 2022 года о работе СМИ на войне в Украине и порядке их аккредитации.

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«Следовательно, ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными», — отметили в ВСУ.

На следующий день после освобождения Херсона оттуда появились репортажи иностранных журналистов из CNN и SkyNews. Также в городе работают съемочные группы Суспільного и Hromadske. Всего по данным источников Детектор медиа, сейчас в Херсоне работают более 50 журналистов.

То, что ситуацию в деоккупированном городе уже освещали иностранные СМИ, а многие украинские не получили доступа возмутило некоторых украинских медийщиков. В соцсетях украинские журналисты критикуют работу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга: многие СМИ, в том числе украинские, не смогли получить разрешение работать на освобожденных территориях.

В то же время некоторые считают, что репортажи иностранных медиа позволяют рассказать миру об успехах ВСУ и побуждают к усилению поддержки, критикуя решения Минобороны о лишении аккредитаций.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.