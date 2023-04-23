Команда CNN попала под обстрел в Орехове Запорожской области — видео 23 апреля, 20:40 Последствия обстрелов Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Журналисты CNN едва не погибли во время российских обстрелов города Орехов Запорожской области.

Под российские обстрелы попали главный главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш и его команда.

Журналисты CNN снимали материал о жизни в Орехове и после объявления об угрозе ракетного удара стали покидать город.

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Во время эвакуации российская ракета упала между бронированным автомобилем журналистов и автомобилем, на котором ехал продюсер канала. В результате обстрела никто не пострадал.