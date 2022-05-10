Россияне шлют угрозы журналистке, которая облила посла РФ «кровью» 10 мая, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Посол России в Польше Сергей Андреев (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Журналистка и медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляна, которая провела акцию с искусственной кровью 9 мая в Варшаве, получает угрозы от россиян.



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В эфире Громадського радіо журналистка сообщила, что за ночь получила около 700 угроз только в Telegram.

После акции Ирина Земляна была задержана польской полицией. Ее забрали в автозак прямо во время комментария в прямом эфире. Переписав личные данные, журналистку отпустили.

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«Все мои данные, включая паспорт, номера телефонов, профили в соцсетях, были слиты в российские паблики. Сейчас я переживаю атаку, угрозы найти меня и убить от россиян. За ночь только в Telegram я получила около 700 сообщений. Угрожают мне во всех соцсетях», — рассказывает журналистка.



Акция украинских активистов и активисток помешала послу РФ возложить цветы к могилам советских солдат. Под крики «Фашисты!» российская делегация удалилась, но вернулась во второй раз.



«Посол пытался еще раз возложить цветы. Он просил польскую полицию организовать для него безопасный коридор. Но полиция этого не допустила», — говорит Ирина Земляна.



По ее словам, искусственная кровь оказалась свекольным соком.

9 мая российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время попытки кремлевского дипломата возложить венок к памятнику советским военным в Варшаве.



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